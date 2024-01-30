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Konya'da Yatağa Bağımlı Hasta Fizik Tedavi Sayesinde Adım Atmaya Başladı - Son Dakika
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Konya'da Yatağa Bağımlı Hasta Fizik Tedavi Sayesinde Adım Atmaya Başladı

Konya'da 3 yıl önce karda düştükten sonra çeşitli rahatsızlıklarına bağlı olarak yatağa bağımlı hale gelen 67 yaşındaki Remzi Duran, girdiği ameliyatlar ve fizik tedavi sayesinde adım atmaya başladı. Duran, omurilik kanalının darlığı nedeniyle ikinci kez ameliyat olduktan sonra yürüteçle yürüyebilir hale geldi. Fizik tedavi uzmanı, hastanın zaman içinde desteksiz yürüyebileceğini belirtti.

Konya\'da Yatağa Bağımlı Hasta Fizik Tedavi Sayesinde Adım Atmaya Başladı
30.01.2024 - 11:51,
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Konya'da 3 yıl önce karda düştükten sonra çeşitli rahatsızlıklarına bağlı olarak yatağa bağımlı hale gelen 67 yaşındaki Remzi Duran, girdiği ameliyatlar ve fizik tedavi sayesinde adım atmaya başladı.

Emekli sanat tarihi profesörü Remzi Duran, yaklaşık 3 yıl önce karda ayağının kayması sonucu düştükten sonra belinde ve bacağında hissettiği ağrı nedeniyle hastaneye başvurdu. Bel fıtığı teşhisiyle ameliyata alınan Duran, ameliyattan sonra enfeksiyon kapması nedeniyle uzun süre yatarak tedavi gördü.

Kas dokusunun da azalması nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen Duran, 3 yıl aradan sonra omurilik kanalının darlığı nedeniyle yeniden ameliyata alındı ve fizik tedavi sonrası ilk adımlarını attı.

"Artık yürüteçle de olsa yürüyebiliyorum"

Duran, AA muhabirine, 3 yıl önce aracının bagajından malzeme alırken kar nedeniyle kaydığını ve sırtüstü düştüğünü anlattı.

Daha sonra aracı kullandığını dile getiren Duran, "Eve geldiğim zaman arabadan inemedim. Doktoru aradım, hastaneye kadar gittim. Gerekli tedaviler yapıldı, rahatladım. Düştükten 1-2 gün sonra kendimi kaybetmişim. Ambulansla hastaneye kaldırıldım. Bel fıtığı teşhisiyle beyin cerrahi servisinde ameliyat edildim. Öncesinde var olan süreç, düşmemle açığa çıkmış oldu." dedi.

Ameliyattan sonra bastonla da olsa yürümeye başladığını belirten Duran, bu defa ameliyat bölgesinden kaptığı enfeksiyon nedeniyle yatarak tedavi görmeye başladığını, bu süreçte yürüyemez hale geldiğini söyledi.

Duran, yeniden muayene olduğunu ve bel fıtığının yanı sıra omurilik kanalı darlığı teşhisiyle ikinci kez ameliyat olduğunu ifade ederek, "İkinci ameliyattan sonra fizik tedaviye başladım. Artık yürüteçle de olsa yürüyebiliyorum. Kaslarım güçlendi ama 'düşerim' diye korkuyorum. Yürüteç kullanmayı tercih ediyorum. Ayakta durmaya yeni başladım. Haftada 2 gün tedaviye devam ediyorum. Evde oğlumun yardımıyla hareketleri yapıyorum. Şimdi ağrılarım yok." diye konuştu.

"Haftada 2 gün tedaviye devam ediyor"

Konya Farabi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Osman Tüfekçi, Remzi Duran'ın omurilik kanalının darlığı nedeniyle ameliyat edildiğini belirtti.

Yatağa bağımlı olan Duran'a 50 gündür fizik tedavi uyguladıklarını dile getiren Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Omuriliğin içinde bulunduğu kanalın genişliği erkeklerde ortalama 12-14 milimetredir. Remzi hocada bu genişlik 2 milimetreye kadar düşmüştü. Yürüyememesinde bu kanalın darlığı da önemli bir etkendi. Rehabilitasyona başladık. 35 gün yatarak tedavi aldı. Şimdi de haftada 2 gün tedaviye devam ediyor. Daha önce yürüyemiyordu, şimdi kendi bakım aktivitelerini yapmaya başladı, yürüme yardımcılarıyla yürüyebiliyor, bazı egzersizleri yapabiliyor."

Tüfekçi, hastanın fizik tedavi ile zaman içinde desteksiz yürümeye başlayabileceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Sağlık Konya'da Yatağa Bağımlı Hasta Fizik Tedavi Sayesinde Adım Atmaya Başladı - Son Dakika


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