Kavaklı, damar tıkanıklığının dünya ölümlerindeki yüzde 30 payına dikkat çekti - Son Dakika
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Kavaklı, damar tıkanıklığının dünya ölümlerindeki yüzde 30 payına dikkat çekti

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Kavaklı, damar tıkanıklığının dünya ölümlerindeki yüzde 30 payına dikkat çekti
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Tromboz Derneği Başkanı Kaan Kavaklı, sona eren kongrede damar tıkanıklığına bağlı hastalıkların dünya ölümlerinin yüzde 30'unu oluşturduğunu söyledi. Kavaklı, sigara ve hareketsizlikten kaçınılması, çocuk ve gençlerin bilgisayar başında uzun kalmaması uyarısında bulundu.

Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Derneği Dönem Başkanı Prof. Dr. Kaan Kavaklı, tromboz (kan damarı içinde anormal bir şekilde kan pıhtısı oluşması ve bu pıhtının kan akışını kısmen veya tamamen engellemesi) ve damar tıkanıklığına bağlı hastalıkların dünyadaki ölümlerin yüzde 30'unu oluşturduğunu söyledi.

İzmir'de, 13 Ekim Dünya Tromboz Günü etkinlikleri kapsamında 9 Ekim'de başlayan 12. Ulusal Tromboz Hemostaz ve Anjioloji Kongresi sona erdi.

Prof. Dr. Kavaklı, etkinliğin kapanışında, programda trombozun tanı ve tedavisini ele aldıklarını ifade etti.

Tromboza karşı önleyici imkanlar bulunduğunu anlatan Kavaklı, "Birincisi sigara içilmemesi, sigara içiliyorsa bırakılması, obeziteden sakınılması, beslenme yetisine dikkat edilmesi, bol hareket... Hareket derken düzenli yürüyüş bile yeterli. Mutlaka spor salonundaki ağır egzersizleri kastetmiyoruz. Demek ki hareketsiz kalmayacaklar, sigara içmeyecekler, sağlıklı beslenecekler." diye konuştu.

Özellikle çocuk ve gençlerin uzun saatler boyunca bilgisayar başında kalmalarının sakıncalı olduğunu dile getiren Kavaklı, şöyle devam etti:

"Kalpteki damarlar tıkanırsa kalp krizi oluyor. Beyin damarları tıkanırsa felç oluyor. Bunlar öldürücü hastalıklar. O nedenle kanserden çok daha sık karşılaşıyoruz. Kanser önemli bir hastalık. Önemsiz demek istemiyorum ama bu tüm dünyada ölümlerin yüzde 30'unu oluşturuyor. Kalp krizleri ve felçler hep damar tıkanıklığından oluyor."

Kavaklı, damarların tıkanmadan önce vatandaşların spor ve dengeli beslenme gibi koruyucu önlemler almasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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