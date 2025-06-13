Kene ile Mücadele İçin 45 Bin Yaban Hayvanı Salınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Kene ile Mücadele İçin 45 Bin Yaban Hayvanı Salınıyor

13.06.2025 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DKMP, kene vakalarını azaltmak için 36.250 keklik ve 9.000 sülün doğaya salacağını açıkladı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene ile mücadele kapsamında, yıl sonuna kadar doğaya 36 bin 250 keklik ve 9 bin sülün olmak üzere toplam 45 bin 250 adet kanatlı yaban hayvanı bırakılacağını duyurdu.

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında artış yaşandığı belirtilerek, "Bu vakalara yönelik devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları görev ve sorumlulukları çerçevesinde çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmektedir. Bu kurumlardan biri olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de kene vakalarına karşı biyolojik mücadele yöntemleri kapsamında doğaya keklik salma faaliyetlerine devam etmektedir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, doğaya salınan keklik ve sülünlerin, doğal dengeyi koruyarak kene popülasyonunun azaltılmasına katkı sağladığı değerlendirmesi doğrultusunda, bu türlerin üretimi ve doğaya salımı çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Söz konusu kanatlılar, özellikle kene larva ve nimflerini bulup yiyebilmesi sebebiyle kırsal ve yarı doğal alanlara salınarak, kenelerin yoğun olduğu bölgelerde doğal temizlik sağlamaktadır. Özellikle keklikler 12 haftalığa kadar böcekgillerle (kene vb.) beslenirken, 3 aylıktan sonra beslenmeleri yoğunlukla tohumlarla devam eder" denildi.

YASA DIŞI KEKLİK AVINA PARA CEZASI

Açıklamada 2014-2024 yılları arasında Genel Müdürlük tarafından 745 bin 692'si keklik ve 237 bin 200'ü sülün olmak üzere toplam 982 bin 892 adet kanatlı yaban hayvanı üretilerek doğal ortamlarına bırakıldığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi: "2025 yılı sonuna kadar ise 36 bin 250'si keklik 9 bini sülün olmak üzere toplam 45 bin 250 adet kanatlı yaban hayvanının üretilerek doğaya salınması hedeflenmektedir. Keklik ve sülünlerin avlanmasının önüne geçilmesi maksadıyla salım yapılan alanlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 3 yıl süreyle ava kapatılmaktadır. Ayrıca doğada popülasyonu desteklerken bir yandan da kene gibi zararlılarla mücadeleye katkı sağlayan kekliklerin yasa dışı avlanması durumunda idari para cezaları düzenlenmektedir. Genel Müdürlüğümüzce avlanma miktarları dışında avlanmaktan 4 bin 736 TL, avcılık belgesi olmadan avlanmaktan ise 7 bin 147 TL idari yaptırım uygulanmaktadır. Yine yasa dışı keklik avlanması durumunda yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme nedeniyle tazminat bedeli de uygulanmaktadır. Söz konusu tazminat bedeli Merkez Av Komisyonu kararı kapsamında günümüz itibarıyla her bir kınalı keklik için 4 bin TL ve canlı mühre olarak kullanılan keklikler için ise 15 bin TL olarak belirlenmiştir. Genel Müdürlüğümüz gerek keklik üreterek doğaya salınması gerekse de salım yapılan alanların ava kapatılması faaliyetleriyle kene ile biyolojik mücadele kapsamında görevini sürdürmektedir."

Kaynak: DHA

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sağlık, Çevre, Yaşam, Sülün, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kene ile Mücadele İçin 45 Bin Yaban Hayvanı Salınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damla’yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi Damla'yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
Hindistan’ın ardından bir uçak kazası da ABD’de: Yolcu uçağı pistten çıktı Hindistan'ın ardından bir uçak kazası da ABD'de: Yolcu uçağı pistten çıktı
Beşiktaş’ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi Beşiktaş'ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi
TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi
Kongo’da isyancılar maden bastı 36 kişi hayatını kaybetti Kongo'da isyancılar maden bastı! 36 kişi hayatını kaybetti
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe’yi sildi Takımdan ayrılmak istiyor Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor
ABD İç Güvenlik Bakanı’na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı ABD İç Güvenlik Bakanı'na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı
ABD’den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı ABD'den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz. Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.

16:24
En güçlü 4 adamını kaybeden İran’ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın
En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın
15:30
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
00:03
Birleşmiş Milletler’den Gazze’de derhal ve kalıcı ateşkes kararı
Birleşmiş Milletler'den Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes kararı
23:56
Türkiye’de HPV aşı programı 2025’te başlıyor
Türkiye'de HPV aşı programı 2025'te başlıyor
23:36
AVM’de ’adamına göre muamele’ kavgası
AVM'de 'adamına göre muamele' kavgası
23:32
Galatasaray’ın sosyal medya hesabından Ali Koç’a olay gönderme
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Ali Koç'a olay gönderme
23:15
Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha
Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha
23:12
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
23:02
Düşen uçakta saatler önce seyahat Sıkıntıları tek tek anlatmış
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış
22:49
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
22:49
Madlleen’deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy’un dizeleri oldu
Madlleen'deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri oldu
22:35
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
22:32
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 18:38:47. #7.13#
SON DAKİKA: Kene ile Mücadele İçin 45 Bin Yaban Hayvanı Salınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.