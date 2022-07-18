Kırıkkale'de hatırlatma dozu için hastanelerde yoğunluk oluştu - Son Dakika
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Kırıkkale'de hatırlatma dozu için hastanelerde yoğunluk oluştu

18.07.2022 16:35

Kırıkkale'de hatırlatma dozu için hastanelerde yoğunluk oluştu Sağlık Bakanlığı'nın hatırlatma dozu randevularını açmasının ardından Kırıkkale'de bayram tatili süresince bin 300 vatandaş Covid-19 aşısı yaptırdı.

Kırıkkale'de hatırlatma dozu için hastanelerde yoğunluk oluştu

KIRIKKALE - Sağlık Bakanlığı'nın hatırlatma dozu randevularını açmasının ardından Kırıkkale'de bayram tatili süresince bin 300 vatandaş Covid-19 aşısı yaptırdı.

Korona virüsü pandemisinde yaklaşık 2,5 yıl geride kalırken, vaka sayıları son haftalarda ülke genelinde artışa geçti. Harekete geçen Sağlık Bakanlığı, hatırlatma dozu randevularını yeniden açtı. "BioNTech" aşısının üzerinden 6 ay geçenler hatırlatma dozunu yaptırmak için hastanelere başvurdu. Kırıkkale'de de son günlerde vaka sayıları günlük 150'nin üzerinde artış gösterdi. Bu sebeple vatandaşlar, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde aşı yaptırmak için randevu aldı.

Sağlık Hizmetleri Müdürü Hülya Rabia Diri, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince bin 300 vatandaşın hatırlatma dozu yaptırdığını söyledi.

Diri, "Son 60 gün içerisinde Covid-19 hastalığını geçirmiş kişiler hariç, son aşı üzerinden 6 ay geçmiş ve 12 yaş üstü kişilere Covid-19 aşı tanımlaması yapılmıştır. Şuanda da hastanemizde aşı uygulamasını devam ettiriyoruz. Özellikle bayram tatili boyunca 'bin 300' vatandaşımızın aşılarını yapmış bulunmaktayız ve halden de devam etmekteyiz. Tüm vatandaşlarımızın duyarlı olup biran önce hatırlatma dozlarını yapmalarını rica ediyoruz" dedi.

Covid-19 aşısı yaptıran Adem Bekeç ise "Bize bu imkanı veren devletimize ve bu görevi yapan personele teşekkür ederiz. Herkesten Allah razı olsun. Arkadaşları bu konuda tedbirli olmaya davet ediyoruz. Çünkü her şeyden önce sağlık geliyor" ifadesini kullandı.

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, COVID-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek. Aşı olacak gruplar arasında yer alan vatandaşlar, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek. Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya "Alo 182" hattı üzerinden randevu alınabilecek.

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Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Kırıkkale, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kırıkkale'de hatırlatma dozu için hastanelerde yoğunluk oluştu - Son Dakika

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