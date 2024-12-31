Kızılay 2024'te 2,8 Milyon Ünite Kan Bağışı Aldı - Son Dakika
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Sağlık

Kızılay 2024'te 2,8 Milyon Ünite Kan Bağışı Aldı

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2024'te 2,8 milyon ünite kan bağışı toplayan Kızılay, 2025 hedefini 3 milyon ünite olarak belirledi.

31.12.2024 12:31
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Kızılay'a 2024'te 2 milyon 800 bin ünite kan bağışlandı

Türk Kızılay'ı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı 2025'te hedef 3 milyon ünite kan olduğunu söyledi

ADANA - Türk Kızılay'ı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, 2024 yılında 2 milyon 800 bin ünite kan bağışı aldıklarını, 2025 yılında bu sayının 3 milyonun üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi.

Türk Kızılay'ı, gönüllü kan bağışçılarından aldığı destekle Türkiye genelinde 2024 yılında 2 milyon 800 bin ünite kan bağışı topladı. Bu bağışlar sayesinde Kızılay, 9 milyondan fazla insana şifa ulaştırdı. 15 dakika süren basit bir işlemle kan bağışı yapılabiliyor ve bir ünite kan 3 kişiye hayat veriyor.

2,8 milyon ünite kan bağışlandı

Türkiye'de kan bağışı konusundaki tek adres ise Kızılay. Vatandaşlar 81 ildeki 300 kan bağışı noktasından istedikleri zaman kan bağışlayabiliyor. Saygılı, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada 2024 yaklaşık 2,8 milyon ünite bağış yapıldığını açıkladı.

"Kan stoklarında herhangi sorun yok"

Saygılı, Türkiye'deki 300 Kızılay noktasında kan bağışı aldıklarını belirterek, "Aldığımız kanları akredite laboratuvarımıza tahlil ediyoruz. Hepatit B, hepatit C, HIV, AİDS gibi bulaşıcı hastalıklara karşı onları kontrol ediyoruz. Kanların hastaneye lojistiğini sağlıyoruz. Ayrıca tek Türkiye'de değil dünyanın 60 noktasında mazlum coğrafyalarda kriz yönetiyoruz. Erkeklerin 3 ayda 1, kadınların ise 4 ayda 1 düzenli kan bağışı yapmaları lazım. Şuanda kan stoklarında herhangi sorun yok" ifadelerini kullandı.

"2024 yılında 2,8 milyonu geçen bir kan bağışı aldık"

2024 yılında 2 milyon 800 bin ünite kan bağışı aldıklarını, 2025 yılında ise bağış rakamının 3 milyonun üzerine çıkmasını beklediklerini anlatan Türk Kızılay'ı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, daha sonra şunları söyledi:

"2024 yılında 2,8 milyonu geçen bir kan bağışı almışız. 300 noktadan bu kanları almışız ve Türkiye'nin bin 156 hastanesinde şifa bekleyen kıymetli aile fertlerimizi ulaştırmışız. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Hedeflerimiz 3 milyon ve üzeri bir kan hedefiyle 2025'e başlıyor olacağız. Türkiye, hem kovid hem de deprem dönemlerinde kıymetli bağışçılarımız bağış yaptıkları için sorun yaşamadık."

Öte yandan Saygılı, Suriye'de de faaliyet gösterdiklerini ve Kızılay olarak her daim mazlum coğrafyalarda faaliyet göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Kan bağışı yapan Ferhat Yılmaz, "Bu 54'üncü bağışım. 3 ayda bir aksatmadan kan veriyorum. Kanlar, ihtiyacı olan insanlara gidiyor güzel bir şey. Bir de benim sağlığım için iyi oluyor. İnsanlara yardımım oluyorsa ne mutlu, herkes gelip kan bağışlasın" dedi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Kızılay, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kızılay 2024'te 2,8 Milyon Ünite Kan Bağışı Aldı - Son Dakika

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