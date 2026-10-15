Klinik Diyetisyen Özbay, meme kanserinde tek besinin yeterli olmadığını söyledi - Son Dakika
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Klinik Diyetisyen Özbay, meme kanserinde tek besinin yeterli olmadığını söyledi

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Klinik Diyetisyen Özbay, meme kanserinde tek besinin yeterli olmadığını söyledi
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Medline Adana Hastanesi'nden Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, meme kanserinden korunmada hiçbir besinin tek başına yeterli olmadığını söyledi. Özbay, dengeli beslenme, sağlıklı kilo, düzenli egzersiz ile alkol ve sigara sınırlamasının riski azaltabileceğini belirtti.

Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, meme kanserinden korunmada hiçbir besinin tek başına yeterli olmadığını söyledi.

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alırken hastalıktan korunmada yaşam tarzı alışkanlıkları da önemli bir rol oynuyor. Genetik ve hormonal faktörler değiştirilemese de sağlıklı kilonun korunması, düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme gibi alışkanlıklar meme kanseri riskinin azaltılmasına katkı sağlayabiliyor. Bu noktada sofralarda tercih edilen besinlerin içeriği de önem kazanıyor.

Medline Adana Hastanesi'nden Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, tek bir besini meme kanserinden koruyor olarak görmenin doğru bir yaklaşım olmadığını belirterek, "Asıl önemli olan, besinleri dengeli ve sürdürülebilir bir beslenme modelinin parçası haline getirmektir" diye konuştu.

Diyetisyen Özbay, konuyla ilgili şu önerilerde bulundu.

Brokoli ve diğer turpgiller

Brokoli, karnabahar, lahana ve Brüksel lahanasının lif ve çeşitli bitkisel bileşenler açısından zengin besinler olduğunun altını çizen Özbay, "Düzenli ve dengeli tüketimleri sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasını oluşturur. Çilek, böğürtlen, yaban mersini, kırmızı üzüm ve ahududu gibi meyveler antioksidan özellik gösteren polifenoller yönünden zengindir. Bu bileşenler hücrelerin oksidatif strese karşı korunmasına yardımcı olur. Mercimek, nohut, kuru fasulye ve bezelye hem bitkisel protein hem de lif açısından değerli kaynaklardır. Liften zengin bir beslenme düzeni, sağlıklı vücut ağırlığının korunmasına da katkıda bulunabilir" dedi.

4. Tam tahıllar

Özbay, yulaf, bulgur ve tam tahıllı ürünlerin yüksek lif içerikleriyle bağırsak sağlığını desteklerken kan şekerinin dengelenmesine de yardımcı olduğunu kaydederek, "Ayrıca uzun süre tokluk hissi vererek sağlıklı vücut ağırlığının korunmasına katkı sunar. Sağlıklı yağlar ve çeşitli antioksidan bileşenler içeren ceviz, porsiyon kontrolüne dikkat edilerek beslenme planına eklenebilir. Özellikle sızma zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri ve polifenoller açısından zengindir. Akdeniz tipi beslenmenin temel yağ kaynaklarından biri olarak öne çıkar. Ispanak, pazı, roka ve benzeri koyu yeşil yapraklı sebzeler; lif, folat, vitaminler ve antioksidan bileşenler açısından zengindir. Öğünlerde sebze çeşitliliğinin artırılması için iyi seçeneklerdir şeklinde konuştu.

Tek bir besin değil, beslenme bütününün önemli olduğunu vurgulayan Özbay, "Meme kanserinden korunmada hiçbir besin tek başına yeterli değildir. Sebze, meyve, tam tahıl ve kurubaklagillerin ağırlıkta olduğu; işlenmiş gıdaların ve aşırı enerji alımının sınırlandırıldığı dengeli bir beslenme düzeni daha doğru bir yaklaşımdır. Bunun yanında sağlıklı vücut ağırlığının korunması, düzenli egzersiz yapılması ve alkol ve sigara tüketiminin sınırlandırılması da meme kanseri riskini azaltmaya yönelik yaşam tarzı yaklaşımının önemli parçaları arasında gelir" dedi.

Kaynak: İHA
Duygu ÖzbayDiyetisyenSağlıkAdanaKadınSon Dakika

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