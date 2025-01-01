Kocaeli 112 Çağrı Merkezine 2 Milyon Çağrı - Son Dakika
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Sağlık

Kocaeli 112 Çağrı Merkezine 2 Milyon Çağrı

Kocaeli'de 2024 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 milyonun üzerinde çağrı alındı.

01.01.2025 07:09
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Kocaeli'de çağrı merkezine 2024 yılında 2 milyonun üzerinde çağrı geldi

KOCAELİ - Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yeni yıla saatler kala 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ile polis uygulama noktasını ziyaret etti. Görevi başındaki personelin yeni yılını kutlayan Aktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 milyon üzerine çağrı geldiğini bunların yüzde 40'ının vakaya dönüştüğünü ifade etti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yeni yıla saatler kala Kocaeli 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile polis uygulama noktasını ziyaret etti. Vali Aktaş, merkeze gelen bir çağrıyı da kendisi yanıtladı. Vali Aktaş'a, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan eşlik etti.

"2 milyonun üzerinde çağrı geldi"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali İlhami Aktaş, "2024 yılı içerisinde buraya gelen çağrı sayısı 2 milyonun üzerinde. Bunun yaklaşık yüzde 40'ı da vakaya dönüşmüş vaziyette. 112 Acil Çağrı Merkezi birçok kurumumuzun ortak çalışma yaptığı bir yer. 112'nin kendi çağrı karşılayan personeliyle beraber polisimiz, jandarmamız, sağlık müdürlüğümüz, itfaiyemiz, orman işletme müdürlüğü personelimiz burada beraber çalışıyorlar. Bu gece de burada 62 arkadaşımız nöbet tutacak. Emniyet ve jandarmamız ile yaklaşık 3 bin personelimiz sahada. Sahil Güvenliğimiz 45 personeli ve botlarıyla görev yapmakta. Bunun yanında sağlık teşkilatımız teyakkuz durumunda" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kocaeli 112 Çağrı Merkezine 2 Milyon Çağrı - Son Dakika

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