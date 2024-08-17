Kocaeli Şehir Hastanesi\'nde M-Çiçeği iddialarına açıklama

Sağlık

KOCAELİ Şehir Hastanesi"e dün deri lezyonları ile hastaneye başvuran ve sosyal medyada M-Çiçeği (MPOX) hastası olduğu yönünde yayılan iddialar hakkında Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, hastanın Zona ve Zona zemininde gelişen yumuşak doku enfeksiyonuna yakalandığı belirtildi.

Kocaeli'de dün sosyal medya ve bazı yerel haber sitelerinde Kocaeli Şehir Hastanesi'ne derisinde lezyonlar görüldüğü şikayetiyle başvuran bir hastada M-Çiçeği hastalığına yakalandığı iddiasıyla karantinaya alındığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Konuyla ilgili bugün Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Çeşitli medya organlarında yer alan 'Kocaeli'de maymun çiçeğinden şüphelenilen hasta karantinaya alındı' iddiası başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görülmüştür. Basında yer alan habere konu olan hasta, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup, Zona ve Zona zemininde gelişen yumuşak doku enfeksiyonu tedavisi başlatılmıştır. Hastanın belirtilerinin M-Çiçeği (MPOX) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.