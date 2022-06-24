Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ikisi başkent Bogota'da, biri Medellin'de olmak üzere 3 kişide vakanın ortaya çıktığı belirtildi.

Kaynak: AA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Kolombiya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi - Son Dakika

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