Kolombiya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi - Son Dakika
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Kolombiya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

24.06.2022 08:05
Kolombiya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da ilk kez maymun çiçeği vakasının 3 kişide tespit edildiği bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da ilk kez maymun çiçeği vakasının 3 kişide tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ikisi başkent Bogota'da, biri Medellin'de olmak üzere 3 kişide vakanın ortaya çıktığı belirtildi.

Ulusal Sağlık Enstitüsü, şüphelilerde yapılan kontrollerde laboratuvar testlerinin pozitif çıktığını, hastaların izole edildiğini duyurdu.

Yetkililer, Bogota'da tespit edilen hastaların yakın zamanda Avrupa'dan geldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji ve Demografi Direktörü Claudia Cuellar, maymun çiçeği belirtilerinin genellikle ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, düşük enerji ve deri döküntüsü şeklinde ortaya çıktığını söyledi.

Cuellar, halktan sakin olmalarını isteyerek, semptomlara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

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Kaynak: AA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kolombiya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi - Son Dakika

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