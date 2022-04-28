Koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 479 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 479 yeni vaka tespit edildi

28.04.2022 00:28
Koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 479 yeni vaka tespit edildi

27 Nisan'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 2 bin 479 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 16 olarak belirlendi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 13 bin 362 olurken toplam 137 bin 647 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2 bin 479 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 16 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 13 bin 362 hasta taburcu olurken bugün 137 bin 647 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,44 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,15 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,44 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 470 bin 87 doza yükseldi.

Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 479 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 30 BİN 738 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 815 bin 915 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 30 bin 738 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 741 bin 828 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 2 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybederken 2 bin 511 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Sağlık Koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 479 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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