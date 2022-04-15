Koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 4 bin 425 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 4 bin 425 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 18 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 14 bin 493 hasta taburcu olurken bugün 171 bin 946 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,41 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,13 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,41 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 322 bin 713 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 13 BİN 209 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 803 bin 696 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 13 bin 209 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 709 bin 332 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken 5 bin 127 da yeni vaka tespit edilmişti.