Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1310 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1310 oldu

26.05.2022 21:31
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1310 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 139 bin 482 testte 1310 vaka tespit edildi. 5 kişi hayatını kaybederken, 1289 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 139 bin 482 testte 1310 vaka tespit edildi. 5 kişi hayatını kaybederken, 1289 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,19, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,49 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 840 bin 555, 2'nci dozda 53 milyon 62 bin 844 ve 3'üncü dozda 27 milyon 795 bin 181 olmak üzere 147 milyon 711 bin 493 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1310 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1310 oldu - Son Dakika
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