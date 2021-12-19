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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 16 bin 910 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 16 bin 910 oldu

19.12.2021 19:30
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 16 bin 910 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 349 bin 193 testte 16 bin 910 vaka tespit edildi. 171 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 858 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 349 bin 193 testte 16 bin 910 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 171 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 858 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,28, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,43 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 660 bin 272, 2'nci dozda 51 milyon 161 bin 679 ve 3'üncü dozda 14 milyon 248 bin 291 olmak üzere toplam 124 milyon 58 bin 691 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.'SALGININ SONUÇLARININ VERİLERLE ÖLÇÜLEMEYECEĞİ BİR DÖNEMDEYİZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19'un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır" dedi.


Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 16 bin 910 oldu
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 16 bin 910 oldu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 16 bin 910 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 16 bin 910 oldu - Son Dakika
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