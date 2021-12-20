Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 762 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 351 bin 253 testte 18 bin 762 vaka tespit edildi. 176 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 497 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 351 bin 253 testte 18 bin 762 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 176 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 497 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,32, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,49 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 684 bin 204, 2'nci dozda 51 milyon 202 bin 223 ve 3'üncü dozda 14 milyon 786 bin 162 olmak üzere toplam 124 milyon 912 bin 525 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Elazığ oldu.'VAKTİNDE YAPILAN AŞI DAHA ÇOK KORUR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. Hatırlatma dozu zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. Vaktinde yapılan aşı daha çok korur" dedi.