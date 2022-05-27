Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 940 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 940 oldu

27.05.2022 23:04
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 940 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerini açıkladı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 134 bin 252 testte 940 vaka tespit edildi. 4 kişi hayatını kaybederken, 1237 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 134 bin 252 testte 940 vaka tespit edildi. 4 kişi hayatını kaybederken, 1237 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,19, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,49 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 841 bin 428, 2'nci dozda 53 milyon 63 bin 994 ve 3'üncü dozda 27 milyon 797 bin 26 olmak üzere 147 milyon 717 bin 865 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 940 Kişi Pozitif Çıktı Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 940 Kişi Pozitif Çıktı Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1310 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1310 oldu
Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 940 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 940 oldu - Son Dakika
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