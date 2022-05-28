Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 966 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 966 oldu

28.05.2022 21:35
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 966 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerini açıkladı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 138 bin 752 testte 966 vaka tespit edildi. 3 kişi hayatını kaybederken, 1104 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 138 bin 752 testte 966 vaka tespit edildi. 3 kişi hayatını kaybederken, 1104 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,19, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,49 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 841 bin 732, 2'nci dozda 53 milyon 64 bin 473 ve 3'üncü dozda 27 milyon 797 bin 742 olmak üzere 147 milyon 719 bin 809 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

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