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Kovid-19 vakaları hızla artan Karabük'te "hatırlatma aşısı" uyarısı - Son Dakika

Kovid-19 vakaları hızla artan Karabük'te "hatırlatma aşısı" uyarısı

14.02.2022 14:22
Kovid-19 vakaları hızla artan Karabük'te "hatırlatma aşısı" uyarısı

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı en çok artan ilk 10 şehir arasında yer alan Karabük'te, vatandaşlara hatırlatma aşılarını yaptırmaları çağrısında bulunuldu.

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı en çok artan ilk 10 şehir arasında yer alan Karabük'te, vatandaşlara hatırlatma aşılarını yaptırmaları çağrısında bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Karabük'te her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 22-28 Ocak'ta 663,75, 29 Ocak-4 Şubat'ta 1088,61 olarak kayıtlara geçti. Karabük, böylece 424,86'lık artış oranıyla Türkiye'de vaka sayısı en çok artan ilk 10 il arasına girdi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, gazetecilere, Omicron varyantının hızlı yayılımı nedeniyle Karabük'te vaka sayılarının yeni bir pik daha yaptığını belirterek, "Lütfen hatırlatma dozu aşılarımızı ihmal etmeyelim. Umarız bu son vaka artışı olur." dedi.

Kent sakinlerinden Özgür Öztürk de vaka sayılarındaki artışın vatandaşların kurallara yeteri kadar riayet etmemesinden kaynaklandığını söyledi.

Herkesi aşı olmaya davet eden Öztürk, "Daha önce koronavirüse yakalanmadım. Maskemi devamlı takıyorum. 3 doz aşı oldum, daha da olacağım. Virüs bitinceye kadar kurallara uymamız lazım." diye konuştu.

Koronavirüse karşı en büyük kozun kurallara uymaktan geçtiğini vurgulayan Yaşar Toker ise Omicron varyantının çok hızlı bulaştığını belirterek, "Vaka sayılarındaki artışın bir nedeni de bu olabilir. Önceleri bu kadar hızlı bulaşmazdı. 3 aşı oldum, bir kere virüse yakalandım ama çok hafif atlattım. Aşının koruyuculuğuna yüzde 100 inanıyorum. Herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Ali Çetinkaya da kurallara eskisi kadar uyulmadığını, bu nedenle kent genelinde vaka sayılarında artış yaşandığını kaydetti.

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Sağlık Bakanlığı, Karabük, Omicron, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kovid-19 vakaları hızla artan Karabük'te 'hatırlatma aşısı' uyarısı - Son Dakika


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