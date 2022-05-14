Kozmetik ürünü seçerken bu içeriklere dikkat - Son Dakika
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Kozmetik ürünü seçerken bu içeriklere dikkat

14.05.2022 09:51

Kozmetik ürünü seçerken bu içeriklere dikkat Uzm. Dr. Eda Haşal: "Paraben ve paba içeren ürünleri kullanmayın" Kişinin cilt tipini tanıması ve ona göre kozmetik ürünü kullanması gerektiği uyarısında bulunan Uzm. Dr.

Kozmetik ürünü seçerken bu içeriklere dikkat

Uzm. Dr. Eda Haşal:

"Paraben ve paba içeren ürünleri kullanmayın"

DÜZCE - Kişinin cilt tipini tanıması ve ona göre kozmetik ürünü kullanması gerektiği uyarısında bulunan Uzm. Dr. Eda Haşal, "Kozmetik ürünlerinin içerisinde olmasını istemediğimiz ürünler koku ürünleri. Paraben ve paba içeren ürünleri çok tercih etmeyiz. Sülfat mümkünse olmaması gerekiyor. Formaldehit ve benzeri malzemeler de olmaması gerekiyor" dedi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Haşal, vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan kozmetik ürünlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Her cilt tipinin farklı olduğunu söyleyen Haşal, "Kişinin kendi deri yapısını tanıması çok önemli. Bazı ciltler kuru, bazıları hassas, bazıları ise kızarmaya meyillidir. Bu durumları ayırt etmek gerekiyor. Nasıl bir cilt yapınız olduğunu bilmeniz ve cilt tipinize göre ürün kullanmanız gerekiyor. Bazı kozmetik ürünlerinin içerisinde istemediğimiz, tercih etmediğimiz içerikler olabiliyor. Tüm bunlar dikkat edilerek kozmetik ürün tercihi yapılmalı. Örneğin kişinin yağlı bir cilt yapısı varsa salisilik asit içeren, glikolik asit içeren ürünler tercih etmeli"

"İçeriklerine dikkat edin"

Kuru cilt yapısına sahip kişiler için de tavsiyelerde bulunan Haşal, şöyle devam etti:

"Kişinin cilt yapısı kuruysa laktik asit içeren shea yağı gibi ürünler tercih edebilirler. Hassas ciltler de aloe vera içeren kremleri kullanabilir. Ama tabi bunları tercih ederken içeriklerine dikkat etmek çok önemli. Biz buna yönelik ayrımlar yapıyoruz. Bazı kozmetik maddelerin içerisinde koku verici maddeler olabiliyor. Bunları alerjik cilt yapısına sahip insanların kullanmasını istemiyoruz. Aldıkları ürün içeriğine bakmalılar. Bizim kozmetik ürünlerinin içerisinde olmasını istemediğimiz ürünler ise koku ürünleri. Paraben çok istemiyoruz. Paba içeren ürünleri çok tercih etmeyiz. Sülfat mümkünse olmaması gerekiyor. Formaldehit ve benzeri malzemeler olmaması gerekiyor. Deri sağlığımız için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor"

Kozmetik ürünü seçerken bu içeriklere dikkat
Kozmetik ürünü seçerken bu içeriklere dikkat
Kozmetik ürünü seçerken bu içeriklere dikkat
Kozmetik ürünü seçerken bu içeriklere dikkat

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Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Düzce, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

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