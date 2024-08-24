Kronik farenjit yaz aylarında problem oluşturuyor - Son Dakika
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Sağlık

Kronik farenjit yaz aylarında problem oluşturuyor

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Elazığ Medilines Hastanesi kulak burun boğaz uzmanı Op. Dr. Necdet Özer, kronik farenjitin yaz aylarında ciddi sıkıntılar oluşturduğunu belirterek, tedavi için bol sıvı almak ve stresden uzak durmanın önemli olduğunu söyledi.

24.08.2024 11:06
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KBB Uzmanı Op. Dr. Özer: "Kronik farenjit, özellikle yaz aylarında problem oluşturuyor"'

"Kronik farenjitte, bol sıvı alıp, stres ve sıkıntıdan uzak kalmak lazım"

ELAZIĞ - Yaz aylarında kronik farenjit ciddi sıkıntılar oluşturduğunu belirten Elazığ Medilines Hastanesinde görevli kulak burun boğaz uzmanı Op. Dr. Necdet Özer, "Bunun tedavisi, kronik farenjitte özellikle bol sıvı almak lazım, stres ve sıkıntıdan uzak kalmak lazım" dedi.

Elazığ Medilines Hastanesi kulak burun boğaz uzmanı Op. Dr. Necdet Özer, yaz aylarında vatandaşlarda sık bir şekilde görülen kronik farenjit hakkında açıklamalarda bulundu. Kronik farenjittin her mevsimde görülebileceğini aktaran Op. Dr. Necdet Özer, "Yaz aylarında kronik farenjit ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor. Kronik farenjit boğazımızın ve bademciklerimizin arkasında küçük dilimizin arkasında olan boğaz bölgesinde olan yangılara, zaman zaman kaşıntı, gıcık, tırmalanma, ve boğazda yabancı bir cisim varmış gibi bir his oluşturur. Kronik farenjit, özellikle yaz aylarında havaların aşırı sıcak ve kuru olmasından dolayı boğaz kurumalarına yol açarak oluşur. Bunun sebebi de aşırı derecede boğazın kuru olmasından dolayıdır. Bundan dolayı nefes aldığımız zaman boğazımız daha da fazla kurumaktadır. Bunun tedavisi, kronik farenjitte özellikle bol sıvı almak lazım, stres ve sıkıntıdan uzak kalmak lazım. Midede reflü varsa bunlarında tedavi edilmesi lazım. Bunlar yapıldığı zaman hastalarımıza medical ilaç tedavisi de uyguladığımız da hastanın yaşam kalitesi düzeliyor. Hastalar genelde bu ağrıları uzun süre çektikleri için ağrıları düzelmediği için boğazında kötü bir şey olup olmadığını düşünerek korkuyorlar. Bu hastalık genelde çok kötü hastalığa ve kansere dönüşmüyor ama bizim söylediğimiz kurallara uymaz, stres ve sıkıntıdan uzak kalmazsanız, bol sıvı tüketmezseniz genelde kronik farenjit geçmiyor. Bundan dolayı da yaşam kaliteniz düşüyor" diye konuştu.

Kronik farenjit yaz aylarında problem oluşturuyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kronik farenjit yaz aylarında problem oluşturuyor - Son Dakika

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