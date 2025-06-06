Kurban Bayramı'nda Et Tüketiminde Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Kurban Bayramı'nda Et Tüketiminde Dikkat!

Kurban Bayramı\'nda Et Tüketiminde Dikkat!
06.06.2025 11:20
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Diyetisyen Öztürk, Kurban Bayramı'nda etin pişirme yöntemine ve tüketim miktarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Diyetisyen Kiraz Öztürk, etin pişirme yönteminin de sağlık açısından önemli olduğunu belirterek, "Et, kendi yağıyla ama yağsız kısımları tercih edilerek haşlama ya da ızgara yöntemleriyle pişirilmesini öneririm, kavurma şeklinde değil. Ekstra olarak katı yağ, iç yağ, kuyruk yağı eklenmesine gerek yok." dedi.

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan diyetisyen Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda fazla et tüketiminin sağlığa etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztürk, bayramda beslenme hatalarının başında kurban etinin hemen pişirilerek tüketilmesi geldiğini vurguladı.

Kurban Bayramı'nda et tüketim sıklığı ve miktarının arttığına işaret eden Öztürk, "Özellikle etin fazla miktarda ve özellikle yağlı kısımlarının tüketilmesi sindirim zorluğuna, tansiyon, kolesterol gibi hastalıkların riskinin artmasına neden oluyor. Kalp damar hastalıkları açısından riski olan bireylerin daha dikkatli olması gerekiyor." uyarısında bulundu.

Kurban etinin kuralına uygun şekilde tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Öztürk, etin kaslarındaki katılığın gevşemesi için en az 12 saat bekletilmesi gerektiğini aktardı.

Öztürk, etin pişirme yönteminin de sağlık açısından önemli olduğuna işaret ederek, "Etin kendi yağıyla ama yağsız kısımları tercih edilerek haşlama ya da ızgara yöntemleriyle pişirilmesini öneririm, kavurma şeklinde değil. Ekstra olarak katı yağ, iç yağ, kuyruk yağı eklenmesine gerek yok. Zaten kırmızı et, kolesterol içeriği açısından yeteri kadar yüksek bir besin. Etin kendi yağı, pişmesi için yeterlidir." bilgisini paylaştı.

Kurban Bayramı'nda dengeli beslenmenin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:

"Kahvaltı alışkanlığımızı bayramda kesinlikle atlamamalıyız ancak hafif yapmalıyız. Bayram sabahında kolesterol içeriği açısından yüksek olduğu için yumurta tüketmemeliyiz. Eti genelde öğlen öğünlerinde tercih etmeliyiz. Yanında makarna, pirinç pilavı gibi glisemik indeksi yüksek yiyecekler yerine bulgur pilavı, bol limonlu salata ya da zeytinyağlı sebzeler tercih etmeliyiz. En az yediğimiz et miktarı kadar salata tüketmeliyiz. Beyaz ekmek yerine esmer un, tam tahıl veya tam buğday unundan yapılmış ekmekler tercih edebiliriz."

"Etin sağlıklı olması için 70 derecede pişmesi gerekiyor"

Etin sağlıklı pişmesi için iç ısı derecesinin 70 derece olması gerektiğini belirten Öztürk, hızlı ve yüksek ateşte pişirildiğinde etin dışının sertleşip iç kısmının tam pişmediğini, etin kısık ateşte, yavaş pişirilmesi gerektiğini, mangalda pişiriliyorsa ise ateşe çok yakın tutulmaması gerektiğini vurguladı.

Öztürk, sakatat tüketimini genellikle önermediklerine dikkati çekerek, özellikle aynı öğünde hem et hem de sakatat yenilmemesi gerektiğini söyledi. Öztürk, sakatat tüketildikten sonra birkaç gün et tüketiminden kaçınılmasını tavsiyesinde bulundu.

"İkram alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz"

Bayramlarda tatlı tüketiminin de arttığını dile getiren Öztürk, "Bayramlarda ikram olarak genelde dolu dolu tabaklarla yoğun şerbetli hamur tatlıları ikram ederiz. Bu ikram alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Sütlü tatlılar daha çok tercihimiz olmalı. Meyveli tatlılar hatta meyvenin direkt kendisi bile alternatif ikram olabilir. Porsiyon ölçüsü bizim için önemli. Tadımlık küçük porsiyonlarla ikramlıklarımızı sunabiliriz." diye konuştu.

Öztürk, bayram ziyaretlerinde hareketliliği artırmak adına yürüme mesafesindeki yerlere yürüyerek gidilmesi veya aracın daha uzak noktaya park edilerek bir kısmının yürüyerek tamamlanması önerisinde bulunduklarını aktardı.

Su tüketiminin de öneminin altını çizen Öztürk, gün içinde 1,5-2 litre su tüketilmesinin ve yemeklerin yavaş yenilerek iyi çiğnenmesinin sindirime fayda sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Kurban Bayramı'nda Et Tüketiminde Dikkat! - Son Dakika

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