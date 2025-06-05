Kurban Etine Dikkat: Sindirim İçin Dinlendirin - Son Dakika
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Sağlık

Kurban Etine Dikkat: Sindirim İçin Dinlendirin

05.06.2025 14:06
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Diyetisyen Teke, kurban etinin hemen tüketilmemesi gerektiğini, 12-24 saat dinlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Diyetisyenden uyarı: "Kurban etini hemen tüketmeyin"

BOLU - Kurban Bayramı'nda et tüketimi konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten Diyetisyen Senem Alemdar Teke, özellikle etlerin hemen tüketilmesinin sindirim sistemini zorladığını söyledi. Teke, "taze kesilmiş etler 12-24 saat arasında dinlemesi gerekiyor" diye konuştu.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Diyetisyen Senem Alemdar Teke, bayramda et ve tatlı tüketiminin artmasıyla birlikte sindirim sorunları ve kilo alımı riskinin yükseldiğini belirtti. Teke, özellikle kurban etlerinin hemen tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak, sağlıklı ve dengeli bir bayram geçirilmesi için önemli tavsiyelerde bulundu. Senem Alemdar Teke, "taze kesilmiş kurban etini doğrudan tüketmek sindirimi zorlaştırır. Bu nedenle, 12 ile 24 saat arasında buzdolabında dinlendirilmiş etin tüketilmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

"Et ve tatlı tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekiyor"

Bayram dönemlerinde sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Diyetisyen Senem Alemdar Teke, özellikle et ve tatlı tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerektiğini belirtti. Teke, "Bayramlar, bizim için hem kalorili hem birlik ve beraberlik içeren hem de aslında yeme-içme dönemleri olmaktadır. Bu dönemde en sık yapılan hataların başında, özellikle öğün saatlerini ayarlayamamak, çok sık ve porsiyonları ayarlamadan yemek, eti fazla tüketmek ve tatlıları abartmak gelmektedir. Bu dönemde genelde sebze tüketimini çok unutuyoruz. Özellikle gün içinde su tüketimini ihmal ediyor ve oldukça hareketsiz bir bayram geçiriyoruz. Bu da bayram sonrasında bize fazla kalori ve bir miktar kilo alımı olarak geri dönebiliyor. En sık yapılan hataların başında bu nedenle düzensizlik gelmektedir" diye konuştu.

"Kurban etini doğrudan tüketmek sindirimi zorlaştırır"

Taze kesilmiş kurban etinin hemen tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Alemdar Teke, "Bu süreçte, özellikle taze kesilmiş kurban etini doğrudan tüketmek sindirimi zorlaştırır. Bu nedenle, 12 ile 24 saat arasında buzdolabında dinlendirilmiş etin tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Bu şekilde hem etin sindirimi bir miktar kolaylaşmakta hem de daha lezzetli bir et tüketilmiş olmaktadır. Pişirme yöntemleri açısından ise kavurma yerine haşlama ve ızgara gibi yöntemlerin tercih edilmesi sindirimi daha da kolaylaştırmaktadır. Ayrıca sindirimi desteklemek isterseniz, eti mutlaka sebzeyle birlikte tüketmelisiniz. Su tüketimine dikkat etmeli ve mutlaka gün içinde biraz hareket etmelisiniz. Bu şekilde sindirimi bir miktar daha kolaylaştırabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Bayramı kilo almadan atlatmanız mümkündür"

Bayramı kilo almadan geçirmek için dengeli beslenmenin önemine değinen Diyetisyen Senem Alemdar Teke, "Bayramı kilo almadan atlatmanın en önemli yolu, özellikle öğünleri düzenli tüketmektir. Hepimiz maalesef sık yemek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle, özellikle yağlı etlerden ve çok şerbetli tatlılardan bir miktar uzak durmak ya da bunları gün içine yayarak tüketmek gerekir. Ayrıca geç saatlerde yemek yememeye özen göstermek ve su tüketimine ekstra dikkat etmek önemlidir. Daha dengeli ve düzenli bir beslenme modeli izleyip porsiyon kontrolü yapabilirseniz, bayramı kilo almadan atlatmanız mümkündür" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kurban Etine Dikkat: Sindirim İçin Dinlendirin - Son Dakika

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