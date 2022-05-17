Küresel ve dijital dünyada hemşireliğin geleceği - Son Dakika
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Küresel ve dijital dünyada hemşireliğin geleceği

17.05.2022 12:59

- Küresel ve dijital dünyada hemşireliğin geleceği Hemşire ve öğrenciler, Medicana Sağlık Grubu Bursa Hastanesi tarafından gerçekleştirilen 'Küresel ve dijital dünyada hemşireliğin geleceği' konulu seminerde bir araya geldi.

- Küresel ve dijital dünyada hemşireliğin geleceği

BURSA - Hemşire ve öğrenciler, Medicana Sağlık Grubu Bursa Hastanesi tarafından gerçekleştirilen 'Küresel ve dijital dünyada hemşireliğin geleceği' konulu seminerde bir araya geldi. Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Esen Girit Tümer, "Metevarse, her şey dijital olacak, her şeyi unutacağız anlamına gelmiyor. Bu bizi yanıltıyor" dedi.

Salonu dolduran hemşire ve öğrenciler, 'metevarse, yapay zeka ve hemşireliğin adaptasyonu', 'Gezegen sağlığı ve gezegen hemşireliği', 'hemşirelik gözüyle gelecek ve değişim hızı' ve 'dijitalleşen dünyada sağlık hizmeti' gibi konu başlıklarında uzmanların sunumlarını can kulağı ile takip etti. Hemşirelik haftasında düzenlenen etkinlikte salondakilere seslenen Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Esen Girit Tümer, "Hemşirelik, tıp, spor, medya, sağlık ve ne olursa olsun metevarse de reel dünya ile sanal dünya birleşiyor. Metevarse, her şey dijital olacak, her şeyi unutacağız anlamına gelmiyor. Bu bizi yanıltıyor. İnsana dokunduğumuz, her yerde kendi en iyi versiyonumuz olmak çok önemlidir. Kendinizle rekabet içerisinde olmanız gerekiyor. Daha iyi nasıl yapabilirim diye düşünmeliyiz. Sahip olduklarımıza her zaman şükretmeliyiz. Hep genelde zihnimiz, ne oldu ne olmadı gibi gidiyor. Onun yerine nasıl daha iyi yapabilirim. Neden başıma geldi. Niye bu maaşı aldım. Niye terfi olmadım. Diye kendinizi sorgulamamız gerekiyor. Her şerde bir hayır vardır. Kendi potansiyelinizi görmezden gelmeyin. Kendinizi dev aynasında görün demiyorum. Kendi farkındalığınız, yetkinlik alanlarında nerede olduğunuz ve eksiğinizi de görünüz. Hiç fark etmez. Ne olursan ol, gelen teknoloji tusinami gibi geliyorsa, bundan korkmak yerine nasıl baş edebilirim diye düşünülmelidir. Teknoloji konusunda her şeyi bilmenize gerek yok. Kullanmanız yeterli olacaktır. Teknoloji bizim için tamamen araç, amaç değildir" şeklinde konuştu.

Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt, "Hastanelerle topluma sağlıklı hayat sunmaya çalışıyoruz. Sağlığın iki ayağı vardır. Biri koruyucu hekimlik, son derece kolay ve ucuz olan bir hekimliktir. Diğeri ise, tedavi hekimliğidir. Son derece pahalı ve şefkat ve emek vermek gerekmektedir. Öğretmenlerimiz, gerek doktorlar, herekse hemşire arkadaşlarımız fedakarlık gerektiren mesleği icra etmektedirler. Hemşirenin kıymetini, o yatağa hasta olarak yatan ve yakınları bilmektedir. Bizim gözümüzde sağlık alanında çalışan tüm arkadaşlarımız çok kıymetlidir" dedi.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ögr. Üyesi Remzi Karşı, "Sağlığa olan ihtiyacın, en önemli parçası hemşireliğin dünyada korona virüs ile birlikte ne kadar ihtiyaç olduğunu görmüş olduk. Bugün tüm dünyada hemşire sayısı ile ilgili büyük sıkıntılar yaşanırken, Türkiye'de de aynı sıkıntılar yaşanmaktadır. Özel hastanelerin açısından baktığımız zaman da daha büyük zorlukların içerisinde olduğumuzu görmek kaçınılmazdır" diye konuştu.

Küresel ve dijital dünyada hemşireliğin geleceği
Küresel ve dijital dünyada hemşireliğin geleceği
Küresel ve dijital dünyada hemşireliğin geleceği
Küresel ve dijital dünyada hemşireliğin geleceği

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Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Bursa, Medya, İcra, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Küresel ve dijital dünyada hemşireliğin geleceği - Son Dakika


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