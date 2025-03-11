Kuyu ve kaynak sularına dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Kuyu ve kaynak sularına dikkat!

Uzman Dr. Burak Yaşar, grip ve ishal vakalarındaki artışa dikkat çekerek doğal su tüketimini uyardı.

11.03.2025 23:00
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Kuyu ve kaynak sularına dikkat: Uzmanı uyardı

DÜZCE - Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Yaşar, grip (influenza) ve ishal vakalarındaki artışa dikkat çekerek aileleri uyardı. Kuyu ve kaynak sularındaki kirliliğe de değinen Yaşar, "Özellikle kaynak suyu veya kuyu suyu gibi doğal suların en azından nisan ayının sonuna kadar tüketilmemesini öneriyoruz" dedi.

Mevsim geçişleriyle birlikte hastalık vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzm. Dr. Burak Yaşar, bu konuda aileleri uyardı. Burak Yaşar, Bu dönemde en sık görülen hastalık, halk arasında grip olarak bilinen ve tıbbi literatürde influenza olarak adlandırılan rahatsızlıktır. Son 12 günde vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandı. Aileler, genellikle burun akıntısı ile başlayan ve ortalama 3 ila 5 gün süren, ateş düşürücü ilaçlara rağmen devam eden ateş atakları nedeniyle çocuklarını bize getiriyor. Çoğu zaman çocukların genel durumu çok bozulmamış oluyor, beslenmeleri tamamen kesilmese de ateş ve halsizlik nedeniyle rahatsız hissediyorlar. Böyle durumlarda en önemli şey bol sıvı tüketimi, doğru beslenme ve yeterli uykudur. Ancak aileler ateşi kontrol edemediklerinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Biz de tıbbi müdahale ile ateşi düşürüyoruz" dedi.

"Kaynak suyu veya kuyu suyu verilmemeli"

Kış aylarında ishal vakalarının da arttığına da dikkat çeken Uzm. Dr. Yaşar, "Özellikle kış aylarında ishal salgınları sık görülüyor. Su kaynakları, kar erimesiyle birlikte kirliliğin yüksek kesimlerden alçak bölgelere taşınması nedeniyle kirlenebiliyor. Bu yüzden ailelerden özellikle kaynak suyu veya kuyu suyu gibi doğal suların en azından nisan ayının sonuna kadar tüketilmemesini rica ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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