Malatya'da hastanelerdeki Covid-19'lu hasta sayısı 3'e düştü - Son Dakika

Malatya'da hastanelerdeki Covid-19'lu hasta sayısı 3'e düştü

MALATYA - Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya'da hastanelerde Covid-19 tedavisi gören hasta sayının 3'e kadar düştüğünü söyledi.

Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli pandemi de gelinen son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Malatya'da hastanelerde Covid-19 tedavisi gören hasta sayının 3'e kadar düştüğünü belirten Bentli, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavileri süren 3 hastanın sağlık durumlarının da iyi olduğunu söyledi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 hastasının bulunmadığı bilgisini paylaşan Bentli, " 15 Mart 2020'den beri devam eden pandemi sürecinde ilk defa 30 Nisan 2022 tarihinde sıfır vaka ile karşı karşıya kaldık. Daha önceki varyantlarda düşüşlerde 15 binli rakamlara kadar düşüyorduk ama hiçbir şekilde sıfırı görmemiştik. İlk defa sıfır ile karşı karşıya geldik. Sonrasında birkaç vakamız oluyor olsa bile 10 vakayı geçen günlerimiz artık olmuyor. Bunun yansıması olarak da bugün itibariyle ilk defa Malatya Eğitim Araştırma Hastanesinde hem servisimizde hem de yoğun bakımımızda Covid pozitif vakamız yok. Yatan hastamız yok. Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde orda da yoğun bakımda yok ama serviste 3 tane hastamız var "dedi

Mevcut durumun tamamen virüsün bittiği anlamına gelmediğini kaydeden Bentli,Bu tamamen virüsün bittiğini göstermiyor bize virüsün etkinliğinin azaldığını ve toplumsal bağışıklığın gelişmesi nedeniyle sadece bir grip şeklinde üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde seyrettiği için insanlarımız test vermiyor. Buna bağlı olarak düşük rakamlarla karşı karşıyayız. Bu çok sevindirici çünkü akciğer tutulumu olmadığı için hastalarımız ağır bir şekilde oksijen hücreleri satürasyonu düşmüş bir şekilde bizlere başvurmuyor. Doğal olarak yatış da gerekmiyor. Bu inşallah önümüzdeki günlerde daha da düşecek. Özelikle Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulu'nun aldığı son kararda, Türkiye genelinde toplam vaka sayısı günlük binin de altına düşerse kalan son 2 maske zorunluluğu olan hastaneler, sağlık merkezleri ve toplu taşımadaki maske zorunluluğu da artık kalkmış olacak. Bunu da önümüzdeki 10 gün içerisinde binin altındaki rakamlarla Türkiye'de maske zorunluluğunun da biteceğini de düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bentli, pandemi sürecinin devam ettiğini özellikle kronik hasta ve yaşlıların hatırlatma dozunun yaptırması gerektiğini ifade ederek, " Biz yine pandemi bitti diyemiyoruz. İnşallah gündemimizde çıktı. Sağlık Bakanlığımız ve Dünya Sağlık Örgütü artık vefat eden yok veya pandemi halinden çıkıp endemi haline geldi diyene kadar biz aşı sürecimizi devam ettireceğiz. Şuana kadar 2 doz aşı yaptıran yaklaşık yüzde 77'ye yakın bir oranımız var. İki doz aşı değil de artık hatırlatıcı dozların yapılması gerekiyor. Artık 3 aşımız var. Özellikle kronik hastalarımıza, yaşlılarımıza hatırlatıcı dozlarının mutlaka yaptırmaları gerektiğini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.