Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne Ortopedi ve Travmatoloji Doktoru Dahil Edildi - Son Dakika
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Sağlık

Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne Ortopedi ve Travmatoloji Doktoru Dahil Edildi

Medical Point Gaziantep Hastanesi, kadrosuna Ortopedi ve Travmatoloji Doktoru Op. Dr. Mahmut Bilir'i dahil etti. Op. Dr. Mahmut Bilir, hastanede hasta kabulüne başladı. Bilir'in uzmanlık alanları arasında travma cerrahisi, diz kalça protez cerrahisi ve revizyonları deformiteler ayak hastalıkları, çocuk ortopedisi, serebral palsi cerrahileri ile enjeksiyonlar, kök hücre gibi eklem koruyucu ameliyatsız tedaviler bulunuyor. Medical Point Gaziantep Hastanesi, uzman ekibiyle birlikte sağlık alanındaki kaliteli hizmet anlayışını sürdürüyor.

04.07.2024 16:05
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Medical Point Gaziantep Hastanesi, kadrosuna Ortopedi ve Travmatoloji Doktoru Op. Dr. Mahmut Bilir'i dahil etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Op. Dr. Mahmut Bilir, Medical Point Gaziantep Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Bilir'in uzmanlık alanları arasında travma cerrahisi, diz kalça protez cerrahisi ve revizyonları deformiteler ayak hastalıkları, çocuk ortopedisi, serebral palsi cerrahileri ile enjeksiyonlar, kök hücre gibi eklem koruyucu ameliyatsız tedaviler bulunuyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, uzman ekibiyle birlikte sağlık alanındaki kaliteli hizmet anlayışını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne Ortopedi ve Travmatoloji Doktoru Dahil Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne Ortopedi ve Travmatoloji Doktoru Dahil Edildi - Son Dakika
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