Mehmet Yılmaz, Zonguldak Ereğli'de diş sağlığı merkezinde yeniden müdürlüğe başladı - Son Dakika
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Mehmet Yılmaz, Zonguldak Ereğli'de diş sağlığı merkezinde yeniden müdürlüğe başladı

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Mehmet Yılmaz, Zonguldak Ereğli\'de diş sağlığı merkezinde yeniden müdürlüğe başladı
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Mehmet Yılmaz, Zonguldak Karadeniz Ereğli'deki Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde idari ve mali işler müdürü olarak Ekim 2026 itibarıyla yeniden göreve başladı. Yılmaz, 2016-2018 arasında aynı merkezde bu görevi yürütmüş, ardından teknik birimde çalışmıştı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Mehmet Yılmaz, Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari ve Mali İşler Müdürü olarak yeniden göreve başladı.

1967 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğan Yılmaz, ilk, orta ve lise eğitimini Kdz. Ereğli'de tamamladı. Lisans eğitimini ODTÜ Gaziantep Kampüsü Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Yılmaz, 1986 yılında sağlık alanında göreve başladı. Meslek hayatı boyunca SSK Gaziantep Hastanesi ve Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde görev yapan Yılmaz, burada baş teknisyenlik ve müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2016-2018 yılları arasında Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapan Yılmaz, daha sonra merkezin teknik biriminde çalıştı. Mehmet Yılmaz, Ekim 2026 itibarıyla yeniden Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görevine başladı.

Kaynak: İHA
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