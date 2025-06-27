Melek Ecrin'e Hayat Kurtaran Tüp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Melek Ecrin'e Hayat Kurtaran Tüp

27.06.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da doğan Melek Ecrin bebeğe endoskopi ile beslenme tüpü takıldı, kilo alımına başlandı.

Diyarbakır'da 2 kilo 400 gram doğan Melek Ecrin bebeğin yaşaması için midesine endoskopik olarak beslenme tüpü takıldı.

Kentte yaşayan Emine ve Berat Kaya çiftinin 4'üncü çocukları olan Melek Ecrin, Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Hamileliğin 36'ncı haftasında sezaryenle 2 kilo 400 gram olarak doğan bebek, anne karnında akciğer ve kalbi gelişmediği için solunum sıkıntısı yaşadı.

Hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvözde 132 gün boyunca burnundan midesine geçen beslenme tüpü ile yaşama tutunmaya çalışan Melek Ecrin'in, hayati tehlikesinin artması üzerine endoskopik işlemle midesine beslenme tüpü takıldı.

DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Doç. Dr. Halil Kocamaz ve ekibince, gerçekleştirilen işlem sayesinde bebek, 5 günde 400 gram alarak 2 kilo 800 grama ulaştı.

Melek Ecrin, kuvözde hemşireler tarafından midesinden beslenmesi sağlanarak yaşama tutunmaya çalışıyor.

İşlem, 10 kilonun altındaki çocuklarda nadir uygulanıyor

Doç. Dr. Halil Kocamaz, AA muhabirine, bebeğin doğuştan akciğer, kalp, beyin problemleri olduğunu, 132 gün boyunca hiç kilo alamadığı ve beslenme sorunu yaşadığını söyledi.

Bebeğin midesine endoskopi işlemiyle beslenme tüpü yerleştirdiklerini kaydeden Kocamaz, şunları kaydetti:

"Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sebahattin Ertuğrul hocamızla hastamızı değerlendirdiğimizde bu çocuğu daha uygun bir şekilde beslememiz gerektiğine karar verdik. Burnundan midesine beslenme tüpü taktık ancak takılan tüpün bebeğin solunum sıkıntısını daha da arttırdığını gördük bu nedenle hastamızın midesine doğrudan besleme yapmamız, midesini delerek beslenme tüpünü doğrudan mideye takmak gerekiyordu. Bu işlem için dünyada iki yöntem vardır, biri cerrahi diğeri de endoskopi. Hastamızın oksijen düzeyleri de düşük olduğu için cerrahi olarak midesine tüp takılma işlemi mümkün gözükmüyordu. Endoskopi ile başarılı bir şekilde çocuğun midesine herhangi bir kesi yapmadan besleme tüpünü yerleştirdik."

Doğumundan itibaren kilo alamayan bebeğin işlem sayesinde 5 günde 400 gram aldığını vurgulayan Kocamaz, bebeğin beslenme problemlerinin ortadan kalktığını bildirdi.

Bu işlemin dünyada 10 kilonun altındaki çocuklarda çok nadir uygulandığına işaret eden Kocamaz, "Bebeğin kilosu 2 bin 400 gram olmasına rağmen bu işlemi başarıyla gerçekleştirebildik. Literatüre baktığımızda, dünya çapında bu işlemin en düşük 3 bin 300 gramlık çocuklara yapıldığını gördük dolayısıyla hastamız bu konuda bir ilk oldu." ifadelerini kullandı.

"Kilo alımıyla birlikte günden güne daha iyiye gideceğini umut ediyoruz"

Üniversitede son teknolojik cihazlara sahip oldukları için bu işlemi başarıyla gerçekleştirebildiklerine dikkati çeken Kocamaz, şöyle konuştu:

"Hastamızın doğuştan başka sorunları da olduğu için onlar da yaşam kalitesini veya yaşam süresini belirleyecek ancak besleme ile ilgili sorunları ortadan kaldırdık. Böyle hastaları burnundan da uzun süre besleyemiyoruz, doğrudan kaşıkla da beslediğimizde yediklerinin büyük kısmını akciğerine kaçırdıkları için maalesef bir süre sonra kaybedebiliyoruz. Bebeğin, kilo alımıyla birlikte günden güne daha iyiye gideceğini umut ediyoruz. Bu işlemi özellikle beyninde ciddi sorun olan, kilo alamayan ve yutma bozukluğu olan çocuklara yapıyoruz."

Kaynak: AA

Endoskopi, Hastane, Sağlık, Bebek, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Melek Ecrin'e Hayat Kurtaran Tüp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı Böyle kandırmış Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu
Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı
Kylian Mbappe’den eski takımına dava Kylian Mbappe'den eski takımına dava
İş insanı Jeff Bezos’un masalsı düğünü başladı Kardashianlar Venedik’i salladı İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti
Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi
Rabia Soytürk’ü hiç böyle görmediniz Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu
14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu 14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu!
Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

12:28
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
12:22
26 ilde yapılan son seçim anketi İki sürpriz parti baraj sınırında
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında
11:40
Mansur Yavaş “Siyasetten çekilirim“ sözlerine açıklık getirdi
Mansur Yavaş "Siyasetten çekilirim" sözlerine açıklık getirdi
11:24
TÜVTÜRK dönemi bitiyor Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
17:38
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
17:10
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
17:01
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic’ten emeklilik kararı
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic'ten emeklilik kararı
17:00
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
16:52
Yıllık 8 milyon euro kazanacak Jonathan David’in yeni takımı belli oldu
Yıllık 8 milyon euro kazanacak! Jonathan David'in yeni takımı belli oldu
16:40
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
16:27
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt
Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
16:20
Galatasaray’da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na damga vurdu
Galatasaray'da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na damga vurdu
16:13
Ayrılık iddiaları son buldu Ronaldo resmen açıklandı
Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı
16:04
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 12:47:19. #7.13#
SON DAKİKA: Melek Ecrin'e Hayat Kurtaran Tüp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.