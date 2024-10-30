Meme Kanseri Farkındalık Paneli Yapıldı - Son Dakika
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Sağlık

Meme Kanseri Farkındalık Paneli Yapıldı

Adana Yüreğir'de düzenlenen panelde, meme kanserinde erken teşhis ve toplumsal bilinç vurgulandı.

30.10.2024 21:46
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Adana'da Yüreğir Belediyesi tarafından "Meme Kanseri Farkındalık Paneli" gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açılışında, kanserle mücadelede toplumsal bilincin artırılması gerektiğini söyledi.

Herkese kanserde erken teşhisin önemini vurgulamak ve gerekli bilgilendirmeyi yaparak toplumsal dayanışmayı artırmak istediklerini ifade eden Demirçalı, bu amaçla çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Daha sonra Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Binokay moderatörlüğünde panele geçildi.

ÇÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürhan Sakman, panelde meme kanserinin dünyada en sık rastlanan ve en ölümcül kanser türlerinden biri olduğunu söyledi.

Sakman, şunları dile getirdi:

"Her dört kadından biri meme kanseri şikayetiyle veya meme kanseri şüphesiyle hekime başvuruyor. Bu yüzden biz hekimler olarak bu hastalar arasından kanser vakalarını titizlikle ayırmayı hedefliyoruz. Buradan size vereceğimiz mesaj aslında şu olacak, memenizi tanıyın, memenizdeki herhangi bir değişikliği göz ardı etmeyin ve hekime başvurun. Her kadın, 20 yaşını geçtikten sonra ayın bir gününde 10 dakikasını kendi memesini muayeneye ayırırsa bu yaşam kurtarıcı bir faktör olarak karşımıza çıkıyor."

Sakman, kadınların erkeklere oranla daha fazla meme kanserine yakalandığını belirtti.

Panele Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Yavuz ile Adana Tabip Odası Başkanı Özden Polatöz ve Adana Eczacılar Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Meme Kanseri Farkındalık Paneli Yapıldı - Son Dakika

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