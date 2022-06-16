Merdiven altı propolislere dikkat - Son Dakika
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Merdiven altı propolislere dikkat

16.06.2022 12:22

Merdiven altı propolislere dikkat Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş: "Kendi laboratuvarları olan, kendi Ar-Ge'lerini yapan, üniversiteler ile çalışan, kaliteli ve marka olmuş ürünleri tercih etsinler" Düzce Üniversitesi Kimya Bölüm Başkanı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arı Mucizesi Akademisi...

Merdiven altı propolislere dikkat

Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş:

"Kendi laboratuvarları olan, kendi Ar-Ge'lerini yapan, üniversiteler ile çalışan, kaliteli ve marka olmuş ürünleri tercih etsinler"

DÜZCE - Düzce Üniversitesi Kimya Bölüm Başkanı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arı Mucizesi Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, propolis tüketen vatandaşlara uyarılarda bulundu. Uğraş, "Kendi laboratuvarları olan, kendi Ar-Ge'lerini yapan, üniversiteler ile çalışan, kaliteli ve marka olmuş propolis ürünlerini tercih etsinler. Marka olmamış, merdiven altı yani herhangi bir Ar-Ge çalışması olmayan, akademisyen desteğine sahip olmayan firmaların ürünlerini tercih etmesinler" dedi.

Bağışıklık güçlendirici özelliği ile bilinen propolise korona virüs salgınıyla birlikte ilgi arttı. Düzce Üniversitesi Kimya Bölüm Başkanı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arı Mucizesi Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, vatandaşların propolisi üniversitelerle AR-GE çalışması yapan firmalardan almaları gerektiğini belirtti.

" Propolis, hastalıklarla savaşımızda bize yardımcı kahraman"

Uğraş, "Propolise artan ilgi doğal bir süreçti. Pandemi sebebiyle insanlar bağışıklık sistemini güçlendirmek istiyordu. Aslında bu noktada baktığımızda modern tıp insan hayatını uzatma noktasında antibiyotikler veya diğer ilaçlar ile gerçekten çok büyük ilerlemeler kaydetti. Ama halen insan vücudunun yaradılıştan gelen bağışıklık sistemi en büyük silahımız. İşte bu noktada da beslenme ve gıda takviyeleri büyük önem kazanıyor. Propolis, bunların içerisinde en önemli silahlarımızdan birisi. Çünkü arıların kendilerini, kovanı savunmak için salgıladıkları, ürettikleri bu etken maddeler karışımından oluşan ham ürün işlenerek insanların kullanımına sunuluyor. Bu sayede propolis için, hastalıklarla savaşımızda bize yardımcı bir kahraman veya yardımcı ajan diyebiliriz. Bu hususları sebebiyle propolis gerçekten bağışıklık güçlendiriciler içerisinde önemli bir role sahip" şeklinde konuştu.

"Kaliteli ve marka olmuş ürünleri tercih etsinler"

Düzce Üniversitesi'nin Arı Mucizesi ile birlikte geliştirdiği proje çerçevesinde piyasada satışa sunulan bazı propolislerden numune aldıklarını ifade eden Uğraş, şu ifadeleri kullandı:

"Piyasadaki propolisli ürünlerden numuneler topladık. 20'nin üzerinde ürün satın aldık. Proje bütçemiz çerçevesinde, bu ürünlerin içerisinde beyan edilen veya beyan edilmeyen bizim araştırdığımız etken maddelerin miktarına baktık. Antimikrobiyal aktivite seviyelerine baktık. Çıkan sonuçlar bizi şaşırtmadı. Her zaman ki söylemlerimize uygun sonuçlardı. Henüz yayına hazırlama aşamasındayız. Yayınlanınca bunu toplumumuza duyuracağız. Buradan özetle şunu belirtmek istiyorum. Kendi laboratuvarları olan, kendi AR-GE'lerini yapan, üniversiteler ile çalışan, kaliteli ve marka olmuş ürünleri tercih etsinler. Marka olmamış, merdiven altı yani herhangi bir AR-GE çalışması olmayan, akademisyen desteğine sahip olmayan firmaların ürünlerini tercih etmesinler diye tavsiye ediyorum. Her üründe olduğu gibi lütfen ama lütfen merdiven altı kalitesiz ürünlere itibar etmesinler. Firmaları araştırsınlar. Firmalar neler yapıyor, neleri araştırıyor, hangi akademik çalışmaları, hangi hammadde ara mamul nihai ürün analizlerini yapıyorlar. Bunlara mutlaka dikkat etsinler ve yine ek olarak tekrar ediyorum doktor tavsiyesine uysunlar"

Merdiven altı propolislere dikkat
Merdiven altı propolislere dikkat
Merdiven altı propolislere dikkat
Merdiven altı propolislere dikkat

YORUMLAR
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Brent petrolün varil fiyatı 119,23 dolar Brent petrolün varil fiyatı 119,23 dolar ABD'nin ham petrol stokları arttı ABD'nin ham petrol stokları arttı
Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Hamster Coin, Edebiyat, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Merdiven altı propolislere dikkat - Son Dakika

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