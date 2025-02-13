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Sağlık

Mersin'de Kan Bağışı Kampanyası

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Türk Kızılay, Mersin'de 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.

13.02.2025 13:06
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Türk Kızılay, Mersin'de kan bağışı kampanyası düzenledi

MERSİN - Türk Kızılay, kış aylarının etkisiyle azalan kan bağışları ve kan stoklarındaki düşüşü önlemek amacıyla Mersin'de 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. Türk Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı, 2025 yılında 3 milyon 40 bin ünite kan bağışı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin kan ihtiyacının 'güvenli ve düzenli kan bağışı' yoluyla sağlanması için çalışan Türk Kızılay, Mersin'de kan bağışı kampanyası düzenledi. Kış aylarının etkisini hissettirdiği ve yaklaşan Ramazan ayının kan bağışı oranlarını değiştireceğini dikkate alan Türk Kızılay, ulusal kan stoklarını artırmak amacıyla 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla dayanışmayı pekiştirmek için kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda kurulan stantlarda kamu kurumu çalışanları ile vatandaşlar kan bağışında bulundu.

"Özel ve kamu olmak üzere 1176 hastaneye lojistiğini sağlıyoruz"

Türk Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı, kampanya ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, valiliğin himayesinde önemli bir kan bağış etkinliğine ev sahipliği yaptıklarını söyledi. İyiliğin amiral gemisi Türk Kızılayı'nın Mersin'e demir attığını ifade eden Saygılı, "Bugün Özgecan Aslan Meydanı'nda bütün Mersinliler güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Derdimiz şu; hem kış aylarında, hem de yaklaşan ramazan ayında Türk Kızılayı'mızın kan havuzunun dolu olması, ihtiyaç sahiplerinin istediği o kandan rahatça ihtiyaçlarını karşılayabilmesi" dedi.

Türkiye'nin her bir köşesinde yaptıkları etkinliklerle 300 noktada kan bağışı aldıklarını dile getiren Saygılı, şöyle devam etti: "Bunları akredite olmuş laboratuvarımızda tahlil ettikten sonra Türkiye'de özel ve kamu olmak üzere 1176 hastaneye lojistiğini sağlıyoruz. 2024 yılında 2.8 milyon ünite kanı kıymetli bağışçılarımızdan aldık. Akredite olmuş laboratuvarlarda tahlillerini yaptıktan sonra 1176 hastaneye ulaştırdık. Bu yıl da nasip olursa 3 milyon 40 bin ünite kanı kıymetli bağışçılarımızdan alıp yine şifa bekleyen, ameliyat olacak, kan ihtiyacı olan kıymetli 85 milyon insanımıza ulaştıracağız. Anadolu'nun her bir tarafında yapılan bu etkinlikler, hem farkındalığı artırıyor, hem kan bağışını artırıyor, hem de iyiliğin bulaşmasına vesile oluyor."

Kaynak: İHA

Kızılay, Mersin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Mersin'de Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika

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