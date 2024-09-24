MHRS'de Aile Hekimliği İçin Öneriler - Son Dakika
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Sağlık

MHRS'de Aile Hekimliği İçin Öneriler

Sağlık-Sen, MHRS'de aile hekimleri için sevk zinciri düzenlemesi ve ek personel önerdi.

24.09.2024 12:19
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Sağlık-Sen tarafından Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) sevk zinciri düzenlemesine ilişkin, "Sevk zincirine geçişte ilk başta MHRS'den aile hekimleri için açılan alan yüzde 20 olarak planlanmalıdır. Buna paralel olarak aile hekimliği birimi sayısı artırılarak aile hekimi başına düşen nüfus azaltılmalı ki sistem aile hekimliğinde tıkanmasın." önerisinde bulunuldu.

Sağlık-Sen tarafından hazırlanan "Aile Hekimlerinin Güncel Sorunları ve Gelecek Perspektifi Çalıştay"ının sonuç raporu yayımlandı.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu sonuç raporunun detaylarına yer verildi.

Sağlık Bakanlığı'nın MHRS ile ilgili hazırladığı düzenlemeye ilişkin kademeli sevk zinciri önerisine dikkat çekilen raporda, "Sevk zincirine geçişte ilk başta MHRS'den aile hekimleri için açılan alan yüzde 20 olarak planlanmalıdır. Buna paralel olarak aile hekimliği birimi sayısı artırılarak aile hekimi başına düşen nüfus azaltılmalı ki sistem aile hekimliğinde tıkanmasın. Öncelikle aile hekimliğinde sunulan hizmetin kalitesinin artırılması için hekim başına düşen nüfusun mevcut çalışanlar için gelir kaybına neden olmadan azaltılması elzemdir ve bunun için de aile hekimliği birimi ve aile hekimi sayısının artırılması gerekmektedir." önerisinde bulunuldu.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Sevk zincirine geçiş davranış değişikliği ve sistemsel düzenleme gerektirdiğinden sürece yayılarak kademeli sevk zincirine geçmek gerekmektedir. Aile hekimi sevk istediği zaman MHRS'ye girip randevu almak zorunda olmalıdır. MHRS'de aile hekimine alan açılmalı ve aile hekimleri buradan sıra beklemeden aynı gün veya ertesi güne randevu alabilmelidir.

Mevzuatta hekim başına en az bir aile sağlığı çalışanı olması gerektiği belirtilmektedir. Üç hekime ek bir aile sağlığı çalışanı daha planlaması kamu üzerinden yapılmalıdır. Aynı şekilde her Aile Sağlığı Merkezi'ne (ASM) bir tıbbi sekreter planlaması yapılmalıdır. Ayrıca ASM'lerde güvenliğin sağlanması için büyük ASM'lerden başlanarak güvenlik görevlisi istihdamı yapılmalıdır."

Aile hekimliği çalışanlarının yıllık izin sürelerinin artırılması talep edilen raporda, aile hekimliği çalışanlarının tavan, destek ve teşvik ödemelerinin de yükseltilmesi istendi.

Kaynak: AA

Sağlık, Yaşam, MHRS, MHRS, Son Dakika

Son Dakika Sağlık MHRS'de Aile Hekimliği İçin Öneriler - Son Dakika

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