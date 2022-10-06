Mozambik'te bir kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi

Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te, bir kişide maymun çiçeği virüsü (monkeypox) tespit edildiği bildirildi.

Mozambik Sağlık Bakanı Armindo Tiago, maymun çiçeği virüsü tespit edilen kişinin, başkent Maputo'da yaşadığını belirtti.

Tiago, hastanın erkek ve yetişkin olduğunu kaydetti.

Afrika dışında nadir görülen virüs, her geçen gün daha fazla ülkeye yayılarak dünyanın ana gündemi haline geliyor.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Hastalığın en yaygın semptomlarının yüksek ateş, sırt-kas ağrısı ve öncelikle yüzde başlayıp daha sonra vücudun diğer bölgelerine yayılan döküntüler olduğu belirtiliyor.

Yakın temas yoluyla bulaştığı tahmin edilen enfeksiyonun 14 ila 21 gün sürdüğü ifade ediliyor.