MS hastalarına yapay zeka modeli - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

MS hastalarına yapay zeka modeli

MS hastalarına yapay zeka modeli Türkiye'nin dört bir yanından gelen MS hastaları bu kampta buluştu Prof. Dr.

31.05.2024 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MS hastalarına yapay zeka modeli

Türkiye'nin dört bir yanından gelen MS hastaları bu kampta buluştu

Prof. Dr. Terzi: "MS hastalarının fiziksel ve bilişsel durumlarını değerlendiren yapay zeka modelleri geliştiriyoruz"

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde yer alan OMTEL Otel'de "Multiple Skleroz Hasta Kampı" gerçekleştirildi. OMÜ Rektör Yardımcısı ve Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, " " Samsun, MS hastalarının tanısının konulması, tedavisinin planlanması ve farkındalığın artırılması açısından çok önemli bir mücadele veriyor. MS hastalarımızın verilerini değerlendirirken yapay zekadan da yararlanıyoruz. Hem Samsun'da hem de Türkiye'nin diğer illerinde, özellikle MR görüntüleme üzerinde yapay zeka çalışmaları devam ediyor" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 120 hastaya ev sahipliği kampın 10'ncu düzenlendi. Kampta hastaların sosyal hayatında MS'le nasıl yaşayacağı ve hastaların rehabilitasyonunun sağlanması hedeflendi. Program kapsamında; diyetisyenler eşliğinde beslenme eğitiminden yoga ve pilatese kadar birçok etkinliğe yer verildi.

"Hastalarımız MS ile nasıl daha iyi bir hayat sürebilecekleri konusunda eğitim alıyorlar."

Düzenlenen kamp hakkında bilgi veren OMÜ Rektör Yardımcısı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, "MS, toplumda çok fazla bilinmeyen bir hastalık olmakla beraber, bu tür etkinlikler sayesinde farkındalığı ve bilinirliği artmaktadır. MS hastalığının ilk klinik belirtileri genellikle 20 ila 40 yaş arasında ortaya çıkmakta ve kadınlarda daha sık görülmektedir. Samsun'da, MS hastaları ve hasta yakınlarımızla birlikte düzenlediğimiz bu programda, psikologlarımız, fizyoterapistlerimiz ve diyetisyenlerimizle bir araya gelerek, hastalarımıza nasıl beslenmeleri gerektiği, nasıl egzersiz yapmaları gerektiği gibi konularda eğitim veriyoruz. Bu program sayesinde hastalarımız, MS ile nasıl daha iyi bir yaşam sürebilecekleri ve bu hastalıkla olan yolculuklarını nasıl daha iyi yönetebilecekleri konusunda bilgi sahibi oluyorlar. Hastanelerimizde tanı koyup tedavi planlarken, bu tür kamplar sayesinde hastalarımızın daha bilinçli bir şekilde hayatlarına devam etmelerine vesile oluyoruz. Bu yıl kampımıza altı kez katılanlar da, ilk kez katılanlar da mevcut. Bu etkinliklerin gelecekte yirmincisi, otuzuncusu şeklinde devam etmesini arzu ediyoruz. Bu tür programlar, MS hastalarının yaşam kalitesini artırmada ve hastalık sürecini daha iyi yönetmelerinde büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

"MS hastalarının fiziksel ve bilişsel durumlarını değerlendiren yapay zeka modelleri geliştiriyoruz"

Her yıl mayıs ayının son haftası tüm dünyada MS haftası olarak kutlandığını vurgulayan Prof. Dr. Murat Terzi sözlerine şöyle devam etti:

"Samsun, MS hastalarının tanısının konulması, tedavisinin planlanması ve farkındalığın artırılması açısından çok önemli bir mücadele veriyor. Türkiye Nöroloji Derneği Başkanı olarak bu tür etkinlikleri çok önemsediğimizi söyleyebilirim. Ancak, sadece mayıs ayında değil, her ay bu tür etkinlikleri önemsemeliyiz. Toplumun farkındalığa sahip olması, MS hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın aldıkları sağlık hizmetinin kalitesi ve toplumdaki bilinç düzeyinin artması hepimiz için büyük önem arz ediyor.

Bu kamp sayesinde, katılımcıların özgüvenleri artacak ve MS hakkında daha fazla bilgi sahibi olarak buradan ayrılacaklar. Önceki kamplardan elde ettiğimiz deneyimlere baktığımızda, hastalarımız bazen buraya tedirgin geliyor. Ancak, birkaç gün sonra ayrılmak istemeyen bir ekibe dönüşüyorlar. Bu birikim ve enerjiyle, ailelerinde ve şehirlerinde kendilerini daha iyi ifade edebilen ve daha mutlu hissedebilen bireyler oluyorlar. Ayrıca, MS hastalarımızın verilerini değerlendirirken yapay zekadan da yararlanıyoruz. Hem Samsun'da hem de Türkiye'nin diğer illerinde, özellikle MR görüntüleme üzerinde yapay zeka çalışmaları devam ediyor. Fiziksel ve bilişsel durumlarını değerlendiren yapay zeka modelleri geliştiriyoruz. Makine öğrenimi sayesinde, verileri makineye öğreterek hastalarımızın değerlendirmelerini yapıyoruz. Bu çalışmalar, geniş bir ekibin emeğiyle gerçekleştiriliyor. Bilimsel gelişmeleri takip ederek hastalarımızla birlikte ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

"MS hastası olmayanların MS'i daha iyi anlamalarını istiyoruz"

İsviçre'den bu kamp için geldiğini belirten MS hastası Emrah İnan, "Bu kampa ikinci katılışım. MS'li arkadaşlarla bir araya gelmek çok güzel bir duygu. Onlarla etkinliklerde yeni bilgiler öğrenmek, bir arada olmak ve hekimlerimizin bize öğrettikleri egzersizleri tekrarlayıp yapmak harikaydı. Amacımız, bu hafta MS farkındalığını artırmak. Bunun için sosyal medyada aktif olarak etkileşimde bulunuyoruz. MS hastası olmayanların MS'i daha iyi anlamalarını istiyoruz. Bu kolay bir süreç değil, ancak düzenlenen kamplar ve bu kampları paylaşarak bunu başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık MS hastalarına yapay zeka modeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
19:51 Erdoğan ve Özel’in ’’görev onayı’’ anketinde çarpıcı sonuç Son 2 ay içinde büyük değişim Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
19:25 Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı Bayraktar TB2’den tarihe geçen manevra Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı! Bayraktar TB2'den tarihe geçen manevra
18:59 İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas’tan özür diledi İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas'tan özür diledi
17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
19:37 Düzce’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
19:18 Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı
19:16 Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak
18:59 Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası’ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı
18:16 Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la yollar ayrıldı Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yollar ayrıldı
17:46 Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:36 Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti Olayı duyan yakınları iş yerini bastı Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti! Olayı duyan yakınları iş yerini bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 21:47:39. #1.13#
SON DAKİKA: MS hastalarına yapay zeka modeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement