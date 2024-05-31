Sağlık

MS hastalarına yapay zeka modeli

Türkiye'nin dört bir yanından gelen MS hastaları bu kampta buluştu

Prof. Dr. Terzi: "MS hastalarının fiziksel ve bilişsel durumlarını değerlendiren yapay zeka modelleri geliştiriyoruz"

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde yer alan OMTEL Otel'de "Multiple Skleroz Hasta Kampı" gerçekleştirildi. OMÜ Rektör Yardımcısı ve Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, " " Samsun, MS hastalarının tanısının konulması, tedavisinin planlanması ve farkındalığın artırılması açısından çok önemli bir mücadele veriyor. MS hastalarımızın verilerini değerlendirirken yapay zekadan da yararlanıyoruz. Hem Samsun'da hem de Türkiye'nin diğer illerinde, özellikle MR görüntüleme üzerinde yapay zeka çalışmaları devam ediyor" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 120 hastaya ev sahipliği kampın 10'ncu düzenlendi. Kampta hastaların sosyal hayatında MS'le nasıl yaşayacağı ve hastaların rehabilitasyonunun sağlanması hedeflendi. Program kapsamında; diyetisyenler eşliğinde beslenme eğitiminden yoga ve pilatese kadar birçok etkinliğe yer verildi.

"Hastalarımız MS ile nasıl daha iyi bir hayat sürebilecekleri konusunda eğitim alıyorlar."

Düzenlenen kamp hakkında bilgi veren OMÜ Rektör Yardımcısı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, "MS, toplumda çok fazla bilinmeyen bir hastalık olmakla beraber, bu tür etkinlikler sayesinde farkındalığı ve bilinirliği artmaktadır. MS hastalığının ilk klinik belirtileri genellikle 20 ila 40 yaş arasında ortaya çıkmakta ve kadınlarda daha sık görülmektedir. Samsun'da, MS hastaları ve hasta yakınlarımızla birlikte düzenlediğimiz bu programda, psikologlarımız, fizyoterapistlerimiz ve diyetisyenlerimizle bir araya gelerek, hastalarımıza nasıl beslenmeleri gerektiği, nasıl egzersiz yapmaları gerektiği gibi konularda eğitim veriyoruz. Bu program sayesinde hastalarımız, MS ile nasıl daha iyi bir yaşam sürebilecekleri ve bu hastalıkla olan yolculuklarını nasıl daha iyi yönetebilecekleri konusunda bilgi sahibi oluyorlar. Hastanelerimizde tanı koyup tedavi planlarken, bu tür kamplar sayesinde hastalarımızın daha bilinçli bir şekilde hayatlarına devam etmelerine vesile oluyoruz. Bu yıl kampımıza altı kez katılanlar da, ilk kez katılanlar da mevcut. Bu etkinliklerin gelecekte yirmincisi, otuzuncusu şeklinde devam etmesini arzu ediyoruz. Bu tür programlar, MS hastalarının yaşam kalitesini artırmada ve hastalık sürecini daha iyi yönetmelerinde büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

"MS hastalarının fiziksel ve bilişsel durumlarını değerlendiren yapay zeka modelleri geliştiriyoruz"

Her yıl mayıs ayının son haftası tüm dünyada MS haftası olarak kutlandığını vurgulayan Prof. Dr. Murat Terzi sözlerine şöyle devam etti:

"Samsun, MS hastalarının tanısının konulması, tedavisinin planlanması ve farkındalığın artırılması açısından çok önemli bir mücadele veriyor. Türkiye Nöroloji Derneği Başkanı olarak bu tür etkinlikleri çok önemsediğimizi söyleyebilirim. Ancak, sadece mayıs ayında değil, her ay bu tür etkinlikleri önemsemeliyiz. Toplumun farkındalığa sahip olması, MS hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın aldıkları sağlık hizmetinin kalitesi ve toplumdaki bilinç düzeyinin artması hepimiz için büyük önem arz ediyor.

Bu kamp sayesinde, katılımcıların özgüvenleri artacak ve MS hakkında daha fazla bilgi sahibi olarak buradan ayrılacaklar. Önceki kamplardan elde ettiğimiz deneyimlere baktığımızda, hastalarımız bazen buraya tedirgin geliyor. Ancak, birkaç gün sonra ayrılmak istemeyen bir ekibe dönüşüyorlar. Bu birikim ve enerjiyle, ailelerinde ve şehirlerinde kendilerini daha iyi ifade edebilen ve daha mutlu hissedebilen bireyler oluyorlar. Ayrıca, MS hastalarımızın verilerini değerlendirirken yapay zekadan da yararlanıyoruz. Hem Samsun'da hem de Türkiye'nin diğer illerinde, özellikle MR görüntüleme üzerinde yapay zeka çalışmaları devam ediyor. Fiziksel ve bilişsel durumlarını değerlendiren yapay zeka modelleri geliştiriyoruz. Makine öğrenimi sayesinde, verileri makineye öğreterek hastalarımızın değerlendirmelerini yapıyoruz. Bu çalışmalar, geniş bir ekibin emeğiyle gerçekleştiriliyor. Bilimsel gelişmeleri takip ederek hastalarımızla birlikte ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

"MS hastası olmayanların MS'i daha iyi anlamalarını istiyoruz"

İsviçre'den bu kamp için geldiğini belirten MS hastası Emrah İnan, "Bu kampa ikinci katılışım. MS'li arkadaşlarla bir araya gelmek çok güzel bir duygu. Onlarla etkinliklerde yeni bilgiler öğrenmek, bir arada olmak ve hekimlerimizin bize öğrettikleri egzersizleri tekrarlayıp yapmak harikaydı. Amacımız, bu hafta MS farkındalığını artırmak. Bunun için sosyal medyada aktif olarak etkileşimde bulunuyoruz. MS hastası olmayanların MS'i daha iyi anlamalarını istiyoruz. Bu kolay bir süreç değil, ancak düzenlenen kamplar ve bu kampları paylaşarak bunu başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.