Nadir Hastalığa İlk Başarı - Son Dakika
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Sağlık

Nadir Hastalığa İlk Başarı

27.05.2025 18:00
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Samsun'da, Moyamoya hastalığı olan hasta, pompa destekli 3 damar baypas ameliyatıyla kurtarıldı.

SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nadir görülen Moyamoya hastalığı tanısı bulunan ve her iki şah damarı tamamen tıkalı olan Murat Şanlıer'e (52), çalışan kalpte pompa destekli 3 damar koroner baypas ameliyatı uygulandı. Operasyonu gerçekleştiren doktorlardan Kalp ve Damar Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi Emrah Ereren, "Bu tarz bir hasta bizim literatür incelememize göre dünyada 3'üncü, Türkiye'de ilk hasta olarak literatüre geçecek" dedi.

Evli ve 1 çocuk babası Murat Şanlıer, yaklaşık 1 ay önce kalp rahatsızlığı şikayetiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Nadir görülen Moyamoya hastalığı tanısı olan ve 2 yıl önce de beyin cerrahisi tarafından ameliyat edilen hastanın her iki şah damarının da tamamen tıkalı olduğu belirlendi. Şanlıer'e, 14 Mayıs'ta Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Ereren ve Op. Dr. Hüseyin Ağırbaş tarafından çalışan kalpte pompa destekli 3 damar koroner baypas ameliyatı uygulandı. Yaklaşık 5 saat süren yüksek riskli operasyonun ardından hasta, 9 gün yoğun bakımda takip edildi. Hasta, bugünkü kontrollerinin ardından taburcu edildi.

'1 MİLYON 3 KİŞİDE GÖZÜKÜYOR'

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Doç. Dr. Vaner Köksal, "Murat Bey'in Moyamoya isimli bir rahatsızlığı var. Bir Japon tarafından verilmiş bir isim, çok nadir bir hastalık. Özellikle beynin ana şah damarını etkileyen, o ana damarın tıkanıklığına sebep olan bir hastalık ve bu tıkanıklıktan dolayı beyinde bazı kanamalar olabiliyor. Beyini beslenememek gibi durumlar olabiliyor. Felç geçirebiliyor hasta. Ama bunlar henüz oluşmadan fark edilmiş. Murat Bey de fark edilmişti. ve ben yaklaşık 2,5 yıl önce bunu yenebilmek için beynin beslenemeyen kısmı için 'indirect bypass' dediğimiz bir ameliyat metodunu uygulayarak, beynin beslenemeyen kısmını beslemesi için bir ameliyat gerçekleştirmiştim. Bu süreç içerisinde, takiplerde, bu beynin o kısmında, yeni damarların oluştuğunu fark etmiştim. Bu hastalık 300 binde 1 gözüken bir hastalık. 1 milyonda 3 kişide gözüküyor" dedi.

'AMELİYAT SIRASINDA KALBİ HİÇ DURDURMADIK'

Kalp ve Damar Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi Emrah Ereren, "Kalp ve Damar Cerrahisi kliniği olarak hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Moyamoya Sendromu olmasının yanında aslında her iki şah damarı yüzde 100 tıkalıydı. 2-3 sene önce yapılan bir beyin cerrahisi operasyonuyla, Vaner Hoca'nın yaptığı ameliyatla beyin damarlarına indirekt bir baypas uygulanmış. Bu kan akımını bir miktar arttırmıştı zaten. Ama yine de bu tarz bir hasta bizim literatür incelememize göre dünyada 3'üncü, Türkiye'de ilk hasta olarak literatüre geçecek. Bu konuyla ilgili zaten şu anda literatür yazı çalışması devam ediyor. Ameliyattan sonra en çok korktuğumuz şey, hocalarımın da bahsettiği gibi hastanın bir felç durumu geçirmesiydi. Bunlara engel olmak için, kalp akciğer makinesini çalışan kalpte baypas tekniğiyle 3 damarına baypas yaptık. Kalbi hiç durdurmadık bu ameliyat esnasında. Tansiyonunu 100'ün üzerinde tutmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Ameliyatın diğer hastanelerden de fikri alınmıştı daha önce ve her tarafta da aynı riski verildi. Çok şükür şu anda durumu gayet iyi" diye konuştu.

'HİÇBİR NEFES PROBLEMİ YAŞAMADIK'

Hastanın eşi Gülsüm Şanlıer (47) ise "Çok zor, çok tehlikeli. Riskli bir ameliyatımız oldu ama çok şükür. Her türlü şey, risk de söylendi bize; ama hiçbiri olmadı. Bunun söylenme sebebi, şu anda Türkiye'de bu ameliyat hiç olmamış. Çünkü ilk defa yapılmış. İlk defa yapıldığı için normal bir açık baypas ameliyatı yapılırken kalp dışarı çıktığı için bunu kalbi dışarı çıkarmadan yaptılar. 'Çünkü o şekil yapmamız gerekiyor' dediler. Öbür türlü çok tehlikeli. 'Kalp durabilir' dendi. Şu anda çok şükür, çok iyiyiz. Şu anda bütün koridoru gezdik. Baştan sona hiçbir nefes problemi yaşamadık. Ama haliyle 9 gün yoğun bakımda kaldı. Hala onun verdiği bir psikolojik durum var" dedi.

'YENİDE DOĞMUŞ GİBİ EVE GİDİYORUM'

Murat Şanlıer de "Hastalık geldi beni buldu. Şimdi yeniden doğmuş gibi bu akşam eve gidiyorum. Şimdi buradan çıktığımda doğru evime gidiyorum. Tam 1 aydır yokum. Evimi, yatağımı özledim. Evimi özledim. Çocuğumu özledim. Eşimi özledim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ameliyat, Türkiye, Hastane, Eğitim, Sağlık, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Nadir Hastalığa İlk Başarı - Son Dakika

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