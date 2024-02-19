Sağlık

Niğde'de 3 aydır tedavisi devam eden depremzede, sağlığına kavuşuyor

NİĞDE - Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Hataylı depremzede Medine Alışkan her geçen gün sağlığına kavuşuyor.

6 Şubat depremine Hatay'daki evinde yakalanan 14 yaşındaki Medine Alışkan, Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 aydır yapılan tedavilerin ardından adım atmaya başladı. 3 ay önce Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Fatma Kılınç ve fizyoterapist Selin Gökçe eşliğinde tedavisi başlayan Alışkan, gösterdiği gayret sayesinde ilerleme kaydetti. Deprem gecesi yaşadıklarını anlatan Medine Alışkan tedaviden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Alışkan; "İki katlı evde yaşıyoruz üst katta biz yaşıyoruz. Deprem olduğu gece anneme seslendim, abimi uyandırdım abim de direk dışarıya çık dedi ben de çıktım. Merdiveni tuttum bayılmışım. Çatının üstündeki taşlar üzerime gelmiş. Sadece benim kafam dışardaydı ve kanlar içindeydim. Kurtardılar beni ve 3 aydır burada tedavi görüyorum. Çok memnunum. Allah razı olsun hepsinden" dedi.

Medine Alıkşan'a uygulanan tedaviden olumlu sonuçlar aldıklarına değinen Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Fatma Kılınç ise, " 3 aydır tedavi veriyoruz ve bir takım ilerlemeler kaydettik. Uzun bacak yürüme cihazıyla ayağa kalkıyor ve bir iki adım atabiliyor. Bunun yanında robotik rehabilitasyon tedavisi görüyor. Tedavi sürecimiz devam ediyor inşallah daha iyi sonuçları alacağız" diye konuştu.

Amaçlarının olabildiğince Mediye Alıkşan'ın kendi desteği ile ayakta durabilmesini sağlamak olduğunu söyleyen Fizyoterapist Selin Gökçe, "Cihazımızla ayağa kalkmalar yapıyoruz. Sağlıyoruz. Ağırlıklarımızı aktarıyoruz. Ufak ufak adımlara destekli bir şekilde başladı. Amacımız olabildiği kadar, kendi desteğiyle ayakta durabilmesi. 3 aydır hastamız bizimle, desteksiz oturması çok çok zordu şuanda kendi desteğini kendisi sağlayabiliyor. Onun dışında yatak içi hareketleri sağladık. Yaklaşık bir aydır da ayağa kalkmalara başladık. Gayet de güzel gidiyoruz" şeklinde konuştu.