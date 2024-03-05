Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Lenfödemde Tedavi Yöntemleri ve Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi " konferansı gerçekleştirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konferansta, çağın hastalıklarını tedavi etmede fizyoterapinin önemi anlatıldı.
Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiçek, sağlık bölümü seçmenin önemli olduğunu belirterek, "Yeni hastalıkların çıkması, bu bölümlerde insan kaynağı ihtiyacını artırıyor." ifadesini kullandı.
Fizyoterapist Fevzi Yekta Dikduran, katılımcılara deneyimleri üzerinden kendi hastalarına uyguladığı tedavi yöntemlerini anlattı.
Programa, Zübeyde Hanım Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zait Burak Aktuğ, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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Manisa Şehir Hastanesi'nde bulunan Ayaktan Kemoterapi Ünitesi, 5 yılda 33 bin 695 onkoloji hastasına kemoterapi tedavisi uyguladı. Ünite, 4 hekim ve 13 personel ile günde yaklaşık 200 hastaya hizmet veriyor. Hastane yetkilileri, kanser hastalarının tedaviden korkmamalarını ve hekimlerin destek bilgilerini alarak hareket etmelerini önerdi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, yapay zeka destekli çalışmalarla meme kanseri teşhis süresinin azaltıldığını bildirdi. Yılmaz, yapay zekanın kullanılmasıyla taramaların okunma süresinin 6 günde tamamlandığını ve doğruluk oranının yaklaşık yüzde 94 olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'de yapay zeka ile ilgili diğer projelerin de üzerinde çalışıldığı ifade edildi.
Türk Kızılayı ve Pakistan Kızılayı işbirliğinde başkent İslamabad'da National University of Modern Languages'te (NUML) kan bağışı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe üniversitenin Türkçe Dil ve Edebiyat Bölümü öğrencileri katılım sağlarken, kan bağışı standını ziyaret eden üniversite rektörü yetkililere kan bağışının önemini vurguladı. Kampanya kapsamında 100 ünite kan bağışı toplandı.
Kırşehir Valiliği'nde düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda şehrin uyuşturucu riski en düşük iller arasında yer aldığı açıklandı. Kırşehir'de son üç yılda madde bağımlılığından kaynaklı ölüm olayı gerçekleşmemiştir. Şehirde 2023 ve 2024 yıllarında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 145 operasyon düzenlendi ve 175 kişi gözaltına alındı. 59 kişi tutuklandı ve 53 kişi ise yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde scooter ile sahilde gezen genç kız düşerek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sevil Atasoy'un açıkladığı rapora göre, Türkiye'de 2022'de eroin yakalamalarında azalma görüldü. Bunun yanı sıra metamfetamin ve skunk kullanımı ise arttı. Raporda ayrıca Türkiye'nin morfin stoklarını eritmesi için haşhaş ekim alanlarını azaltması tavsiye edildiği belirtildi.
Diyarbakır'da Sur Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezinde dokuma eğitimi alan kadınlar, kendilerine kanser taraması yapan 41 kadın sağlık çalışanı için ipek şal üretti. Sur Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi-2 bünyesinde ipek dokuma atölyesinde eğitim alan kadınlar, merkezin koordinatörü İlknur Demirel koordinesinde 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) görevli doktor ve sağlık çalışanları için pembe ipek şal üretimi yaptı. Merkezde düzenlenen etkinlikte kadınlar el emeği göz nuru ile hazırladıkları şalları sağlık çalışanlarına hediye etti.
Yeşilay Kadın Komisyonu Genel Başkanı Ülkenur Büke, Yeşilay Kahramanmaraş Kadın Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi. Şairler Tepesi'nde düzenlenen tanıtım programına kadın yöneticiler ve gönüllü aileler katıldı. Büke, Yeşilay'ın 104 yıllık geçmişini ve bağımlılıkla mücadeledeki çalışmalarını anlattı. Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz ise depremin ardından bağımlılık konusunda artış olduğunu belirtti ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne yapılan müracaatların arttığını vurguladı. Yeşilay Kahramanmaraş Kadın Komisyonu İl Başkanı Dilek Konuş ise bağımlılıkla mücadelede psikososyal destek verdiklerini ifade etti.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Yılmaz, inşaatı tamamlanan merkezin yıl içinde hizmet vermeye başlamasını hedeflediklerini belirtti. Merkez, il, ilçe ve çevre illerden gelecek hastalara ve yakınlarına hizmet verecek ve 150 kişiye istihdam sağlayacak.
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