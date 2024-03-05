Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Lenfödemde Tedavi Yöntemleri ve Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi " konferansı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da Kadınlar Kanser Taraması İçin İpek Şal Üretti

Diyarbakır'da Sur Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezinde dokuma eğitimi alan kadınlar, kendilerine kanser taraması yapan 41 kadın sağlık çalışanı için ipek şal üretti. Sur Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi-2 bünyesinde ipek dokuma atölyesinde eğitim alan kadınlar, merkezin koordinatörü İlknur Demirel koordinesinde 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) görevli doktor ve sağlık çalışanları için pembe ipek şal üretimi yaptı. Merkezde düzenlenen etkinlikte kadınlar el emeği göz nuru ile hazırladıkları şalları sağlık çalışanlarına hediye etti.