Normal Doğumun Faydaları - Son Dakika
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Sağlık

Normal Doğumun Faydaları

Dr. Çiftçi, normal doğumun anne ve bebek için sağlık açısından büyük avantajlar sunduğunu belirtti.

08.04.2025 17:02
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Normal doğum yapılması hem anne hem de bebek için pek çok fayda sunuyor

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Emine Sevilay Çiftçi;

"Normal doğumun bebeğin solunum problemleri yaşama riskini de azaltır"

"Normal doğumun, hem anne hem de bebek için pek çok fayda sunarken, bu sürecin, anne ve bebek arasında güçlü bir bağ kurulmasına imkan tanıyor"

BİLECİK - Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Emine Sevilay Çiftçi, normal doğumun doğanın sunduğu en sağlıklı ve doğal doğum yöntemi olduğunu belirterek, "Normal doğumun, hem anne hem de bebek için pek çok fayda sunuyor" dedi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Emine Sevilay Çiftçi, anne adaylarını normal doğumun faydaları ve gebe okullarının sağladığı avantajlar hakkında bilgilendirdi. Dr. Çiftçi, normal doğumun doğanın sunduğu en sağlıklı ve doğal doğum yöntemi olduğunu belirterek, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan normal doğum, 37-42 hafta arasında, başlangıcından sonuna kadar düşük riskli bir şekilde kendiliğinden başlayan ve bebek baş gelişiyle doğan doğum olarak tanımlanıyor. Normal doğumun, hem anne hem de bebek için pek çok fayda sunarken, bu sürecin, anne ve bebek arasında güçlü bir bağ kurulmasına imkan tanıyor" dedi.

"Normal doğumun bebeğin solunum problemleri yaşama riskini de azaltır"

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Emine Sevilay Çiftçi, normal doğumun bir diğer önemli avantajı ise, doğum sonrası iyileşme sürecinin daha hızlı olması olduğunu söyledi. Dr. Çiftçi, normal doğum yapan annelerin daha kısa süre içinde günlük yaşamlarına dönebildiğini, enfeksiyon riskinin daha düşük olduğunu ve kanama oranlarının sezaryene göre daha az olduğunu belirterek, "Normal doğumun bebeğin solunum problemleri yaşama riskini de azaltır" dedi.

"Anne adayları, doğum sürecine dair kaygılarını ve korkularını aşarak, daha özgüvenli bir şekilde doğuma hazırlanabiliyor"

Normal doğuma hazırlık konusunda gebe okullarının büyük bir rolü olduğunu söyleyen Dr. Çiftçi, bu okulların, anne adaylarına gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerle ilgili kapsamlı eğitimler sunduğunu belirtti. Dr. Çiftçi, "Gebe okulları, anne adaylarını doğru beslenme, egzersiz, doğumun evreleri ve doğum sonrası bakım konusunda bilgilendiriyor. Ayrıca, doğru nefes teknikleri ve rahatlama yöntemleri gibi konularla doğum sürecinin daha rahat geçmesini sağlıyor. Gebe okullarının bir diğer önemli faydası ise psikolojik destek sunmaları. Anne adayları, doğum sürecine dair kaygılarını ve korkularını aşarak, daha özgüvenli bir şekilde doğuma hazırlanabiliyor. Ayrıca, eşlerin de bu süreçte yer alarak aile içi iletişim ve destek mekanizmalarının güçlenmesine yardımcı oluyor" dedi.

"Bu sürece bilinçli bir şekilde yaklaşmak, doğum deneyimini olumlu ve sağlıklı kılacaktır"

Dr. Çiftçi son olarak bilinçli bir şekilde hazırlanan anne adaylarının daha sağlıklı ve güvenli bir doğum deneyimi yaşayacaklarını vurguladı. Gebe okullarına katılarak anne adaylarının hem kendileri hem de bebekleri için en iyi başlangıcı yapabileceklerini söyleyen Dr. Çiftçi, "Sonuç olarak, normal doğum, anne ve bebek için sayısız fayda sunan doğal bir süreçtir. Bu sürece bilinçli bir şekilde yaklaşmak, doğum deneyimini olumlu ve sağlıklı kılacaktır. Gebe okulları ise bu süreci en iyi şekilde atlatabilmek için anne adaylarına gerekli bilgi ve desteği sunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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