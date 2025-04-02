Otizmde Erken Tanı Hayat Kurtarıyor

Otizmde erken tanı çocukların gelişiminde son derece önemli

KONYA - Ailelerin erken fark ederek otizm tanısı konulan çocukların tedavi ile düzebileceklerini ifade eden uzmanlar, erken teşhis ve tedaviyle hastalığı geriye çevirebildiklerini belirtti.

Medicana Konya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Hikmet Akbulut, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nün hastalığın tanınması ve farkındalık oluşturması amacıyla ilan edildiğini söyleyerek, "İlk olarak 1940'lı yıllarda tanımlanan bu hastalık Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan'da Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edilmiş. Bundaki en temel sebep otizmin tanınması ve farkındalık oluşturulması. Otizm nörogelişimsel olarak bir hastalık. Bu hastalıkta erken teşhis ve tedavi yaparak hastalığı geriye çevirebiliyoruz. Özellikle annelerimiz bu hastalıklı olan çocukları 'kendi halinde, iyi huylu, herhangi bir huzursuzluğu olmayan ancak yaşıtlarıyla uyumsuz davranan, sürekli aynı cisimlerle ilgilenen, dönen cisimlerin etrafında dolanan ya da kendi etrafında dönme gibi durumları olan, dil gelişiminde sorunlar olan' olarak tanımlıyor. Böyle çocukları biz muayenemizde fark edebiliyoruz. Ama fark etmemiz için de bu çocukları görmemiz gerekiyor" dedi.

"Eğitime başlanması çocuklarda bu şikayetlerin geri gelmesini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlıyor"

Rutin kontrollerle gelen çocukları takip ettiklerini ifade eden Uzm. Dr. Akbulut, "Rutin kontrollere gelen çocuklarda hem boy kilo gelişimi hem de nörolojik gelişimlerini takip ediyoruz. Nörolojik gelişimlerde geriliği olan çocuklar bizim için çok önemli bir hal alıyor. Bu çocukları biz çocuk psikiyatristlerinin yanı sıra çocuk nöroloji doktorlarına da yönlendiriyoruz. Çocuk psikiyatri doktorlarının yaptığı bazı testler, nöroloji doktorları tarafından yapılan bazı tetkiklerle beraber tanı konulduğu dönemde özellikle ilk 3 yaşta eğitime başlanması çocuklarda bu şikayetlerin geri gelmesine ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlıyor. Bu nedenle mutlaka ailelerimiz çocuklarını erkenden muayeneye getirmeli. Ailelerimiz özellikle çocuklarında bir farkındalık seziyorsa, yaşıtlarıyla uyumlu değilse, gerekli dönemde konuşamıyorsa, sürekli belirgin hareketleri varsa ve yaşıtlarına göre bir gerilik varsa çocuklarda mutlaka çocuk hekimine başvurup gerekiyorsa da çocuk psikiyatrilerine, çocuk nöroloji doktorlarına yönlendirilmesini istemeliler. Bize başvuran çocuklarda bir problem var mı ona bakıyoruz. Varsa da çocuk psikiyatristlerine, çocuk nöroloji hekimlerine yönlendirerek gerekli tedavinin erken yaşta başlamasını ve özel eğitimler alınmasını sağlıyoruz. Özel eğitim olarak Konya'da SOBE kurumu var. SOBE kurumu bu konuda çok başarılı. Biz de böyle çocuklar gördüğümüzde çocuk psikiyatristlerine yönlendirdiğimizde eğer özel eğitim almaları gerekiyorsa SOBE ile iş birliği halindeyiz" şeklinde konuştu.