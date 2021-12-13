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Oynayarak kan verdiler - Son Dakika

Oynayarak kan verdiler

13.12.2021 16:01

Oynayarak kan verdiler Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Manisa Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi görüyor.

Oynayarak kan verdiler

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Manisa Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi görüyor. Cumhuriyet Meydanında kurulan çadırlar ve gezici mobil kan alma merkezinde çalan müziklere dayanamayan bazı vatandaşlar önce Kızılay ekipleri ile karşılıklı oynadı ardından da kan bağışında bulundu.

Alaşehir'de kan verme seferberliği başlatıldı. İki gün sürecek olan kan verme seferberliğine Alaşehirliler, resmi ve özel kurumların tamamı katılıyor. Alaşehir Kaymakamlığı başkanlığında Kızılay Derneği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda yapılan kan verme seferberliği için tüm okulların katkı sağlayacağı ve kurumların da destek vereceği öğrenildi. Seferberlik için Alaşehir Belediye hoparlöründen yayın yapılırken, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan Kızılay Kan alma araçlarında aynı anda 14 kişiden kan alınabiliyor. Kampanyaya katılan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, kan verme süresi dolmadığı için kan veremedi.

Kan bağışına destek veren Alaşehir Esnaf Odası Başkanı Ahmet Kıymık, "14'üncü kez kan bağışında bulunuyorum. Kanı, ihtiyaç olduğunda değil, her zaman vermemiz lazım. Sıkıntılarımızda Kızılay zaten yanımızda oluyor. Kan hayat kurtarır bunun bilincinde olursak sorun yok." dedi.

Manisa Kızılay Kan Alma Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal ise pandemi sürecinde kan bağışı oranlarının düştüğüne dikkat çekere, "Pandemi nedeniyle kan bağışları oldukça az olmaya başladı. Vatandaş çekiniyor. Kan stoklarımız azaldı. Bunun işçinde özel programlar yapıyoruz. Kan vermenin hiçbir zararı yok, hayat kurtarır. Tüm hastaneleri kanını karşılamakta yeterli oluyoruz, ama bu hiçbir zaman için yeterli sayılmaz Kan acil değil devamlı bir ihtiyaçtır." diye konuştu.

Türk Kızılay'ına destek vermenin Türk milletine destek vermek olduğunu kaydeden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ise şunları söyledi: "Alaşehir'de kan bağışı kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz. 13 ve 14 Aralık günleri devam edecek. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan araçlarımızla aynı anda 14 kişiden kan alabileceğiz. Her zaman devletle birlikte hemen yanımızda olan, yine her hangi bir hastamızın acil kan ihtiyacı olduğunda hemen yanımızda olan bir kuruluş Türk Kızılayına ne kadar destek olursak Türk Milletine destek olmuş oluruz, emeği geçen herkesi kutluyorum."

Alaşehir'de bugün başlayan kan bağışı kampanyasının yarın da devam edeceği öğrenildi. Bu arada Kan bağışına dikkat çekmek için meydanda Kızılay tarafından bir yandan pilav hayrı yapılırken bir yandan da çalan müzikler eşliğinde kan bağışçıları ve Kızılay gönüllüleri karşılıklı oynadı.

Oynayarak kan verdiler
Oynayarak kan verdiler
Oynayarak kan verdiler
Oynayarak kan verdiler

Kan Bağışı, Alaşehir, Kızılay, Manisa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Oynayarak kan verdiler - Son Dakika


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