Prof. Dr. Atmaca, dünyadaki 3 psikiyatri profesöründen biri oldu - Son Dakika
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Prof. Dr. Atmaca, dünyadaki 3 psikiyatri profesöründen biri oldu

05.07.2022 13:37

Prof. Dr. Atmaca, dünyadaki 3 psikiyatri profesöründen biri olduELAZIĞ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murad Atmaca, İleri Düzey Metakognitif Terapist olarak diploma verilen Türkiye'de ilk ve dünyadaki toplam 3 psikiyatri profesöründen birisi oldu.

Prof. Dr. Atmaca, dünyadaki 3 psikiyatri profesöründen biri oldu

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murad Atmaca, İleri Düzey Metakognitif Terapist olarak diploma verilen Türkiye'de ilk ve dünyadaki toplam 3 psikiyatri profesöründen birisi oldu.

FÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murad Atmaca, Oxford Üniversitesi Worcester Collge'de 2 yıldır süren eğitimini tamamladı. Atmaca'ya, Metacognitive Institute tarafından İleri Düzey Metakognitif Terapist diploması verildi. Atmaca, böylelikle kendi alanında Türkiye'de ilk ve dünyadaki toplam 3 psikiyatri profesöründen birisi oldu.

Metacognitive Institute tarafından ileri düzey Metakognitif Terapist diploması aldığını belirten Prof. Dr. Murad Atmaca, "Bu tarz ileri düzey diplomaya sahip olan dünyada çok sınırlı sayıda kişi var. Ülkemizde de birkaç kişi var. Ama psikiyatri dalı açısından baktığımızda dünyada toplum 3 psikiyatri profesöründen biri olduğumu söylediler. Onlarda kendileri bunu bana mesaj olarak iletti. Bu onur verici bir şey. Dünyada önemli bir terapi ekollerinden birisinin ilerisi düzey terapisti haline gelmek önemli. Bundan sonra bu terapiyi, kendi camiamıza ve beraberinde ruh sağlığı profesyonellerine anlatmak, öğretmek, yaymak istiyorum. İnsanlarımızın da bundan yararlanması sağlayacağım. Ben kendi pratiğimde bunu kullanıyorum. Gerçekten etkili olduğunu görebiliyoruz" dedi.

"İnsanlarında bu terapiden yararlanmasını sağlamak önemli bir görevimiz olacaktır"

Terapiden yararlanan insan sayısının artabilmesi için bir taraftan bu eğitimlerin giderek yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Atmaca, "Ben bu eğitimlere bir süredir başlamıştım. Psikiyatri kongrelerinde kurs olarak düzenlemeye başlamıştım. Bundan sonra biraz daha yapılandırılmış tarzda bu eğitimleri, terapinin temel misyonunu ruh sağlığı profesyonellerine ve psikiyatrist arkadaşlara anlatmak istiyorum. İnsanlarında bu terapiden yararlanmasını sağlamak önemli bir görevimiz olacaktır. FÜ'nün ismini duyurmuş olmak çok güzel. Türkiye'den katılmış olmak çok ayrıcalık. En son olarak Oxford'aki eğitimde daha çok Avrupa ve ABD'den insanlar vardı. Türkiye'den gidiyor olmak, üniversitemizin de ismini duyurmak benim için onur vericidir. 28 yıldır Elazığ'dayım. Elazığ'a kendim ne katabilirsem benim için bir kazanım olarak görüyorum. Elazığ'dan çok şey aldım ve kendim de bu şehre ne yapsam benim için kazançtır" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Murad Atmaca, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Atmaca, dünyadaki 3 psikiyatri profesöründen biri oldu - Son Dakika

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