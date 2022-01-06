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Prof. Dr. Ömer Özkan: "Asiye'nin normal yaşamına dönmesi 1 yılı bulabilir" - Son Dakika

Prof. Dr. Ömer Özkan: "Asiye'nin normal yaşamına dönmesi 1 yılı bulabilir"

06.01.2022 14:38

Prof. Dr. Ömer Özkan: "Asiye'nin normal yaşamına dönmesi 1 yılı bulabilir" Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Prof. Dr. Ömer Özkan: "Asiye'nin normal yaşamına dönmesi 1 yılı bulabilir"

Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan:

İkinci operasyon için naklettiğimiz dokuların durumunun stabilleşmesini bekliyoruz"

"Bu sürede bir hafta on günü bulabilir"

"Kemik eksiğimiz, çenemizde eksiğimiz var"

"İleride saçlı derisiyle ilgili işlemlerimiz olacak"

" Asiye'nin normal bir insan gibi görünsün, normal bir insan gibi hayatını devam ettirsin diye uğraşıyoruz, bu zaman bir yılı bulabilir"

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, pitbull saldırısında ağır yaralanan ve 10 gün önce doku nakli yaptıkları Asiye Ateş'in sağlık durumuyla ilgili, "Kemik eksiğimiz, çenemizde eksiğimiz var. Sinirlerimizde hasarımız var. Onlarla ilgili devam etmeye çalışacağız. İleride saçlı derisiyle ilgili işlemlerimiz olacak. Asiye'nin normal bir insan gibi görünsün, normal bir insan gibi hayatını devam ettirsin diye uğraşıyoruz. Bu zaman bir yılı bulabilir" dedi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, 22 Aralık'ta yaşadıkları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş, Gaziantep'teki müdahalesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın devreye girmesiyle uçak ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Dünyaya ve Türkiye'ye yaptığı başarılı yüz nakilleri ve rahim nakliyle adını duyuran AÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 26 Aralık'ta 4 saatlik operasyonla doku nakli gerçekleştirildi. Bacağından ve sırtından alınan dokular küçük Asiye'ye başarılı bir şekilde nakledildi. Asiye, 2 günlük takibin ardından uyandırılarak 48. saatin sonunda yoğun bakımdan çıkarıldı. Bir süre daha takip edilen Asiye, yoğun bakımdan normal servise alındı. Sağlık durumu iyi olan Asiye, annesi Zübeyde, babası Hüseyin Ateş'le birlikte ikinci operasyonun yapılacağı günü bekliyor.

"1 hafta 10 güne ikinci operasyon"

Asiye'nin sağlık sürecinin iyi gittiğinin altını çizen Prof. Dr. Ömer Özkan, " Hastanın diğer bulguları iyi ama fonksiyonel bazı sıkıntılarımız olacak. Onları çözmeye düzeltmeye çalışıyoruz. Yakın zamanda onlarla ilgili de işlemlere başlayacağız. İkinci operasyon için naklettiğimiz dokuların durumunun stabilleşmesini bekliyoruz. Onlardan emin olduğumuz zaman yaptığımız bir iki işlem var. Her yaptığımız işlemde diğerini bozmamak gerekir. Yakın zamanda diğer işleme geçeriz. Bu sürede bir hafta on günü bulabilir" ifadelerini kullandı.

"Çözmeye çalışıyoruz"

İşitme sorunuyla ilgili durumları kulak burun boğaz hekimlerinin yakından takip ettiğini ifade eden Ömer Özkan, " Sıkıntı var tabi ama çözmeye çalışıyorlar. Sinirle ilgili kısım bizimle alakalı. Biz onu toparlamaya çalışacağız" dedi.

"Normal yaşamına devam etmesini istiyoruz"

Asiye'nin sosyal bir olay olduğunu ve çok dikkat çektiğini dile getiren Özkan, " Tabi ki bu bir çocuk. Psikolojik durumu var ağır ve ciddi bir travmaydı. Asiye'nin hayatta kalması önemliydi bu güzel. Bundan sonraki kısmında görüntüsünde fonksiyonel kayıpları olmasın, yaşamına normaline eskisine yakın devam etsin diye elimizden geleni yapacağız. Ufak tefek sıkıntıları var ama. Asiye'ye elimizden geldiğince ekipçe destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Kemik eksiği var"

İkinci operasyonun içeriği hakkında bilgiler veren Özkan," Var birkaç seansımız. Kemik eksiğimiz, çenemizde eksiğimiz var. Sinirlerimizde hasarımız var. Onlarla ilgili devam etmeye çalışacağız. İleride saçlı derisiyle ilgili işlemlerimiz olacak. Var birkaç işlemimiz. Asiye'nin normal bir insan gibi görünsün, normal bir insan gibi hayatını devam ettirsin diye uğraşıyoruz. Bu zaman bir yılı bulabilir" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Ömer Özkan: Asiye'nin normal yaşamına dönmesi 1 yılı bulabilir
Prof. Dr. Ömer Özkan: Asiye'nin normal yaşamına dönmesi 1 yılı bulabilir
Prof. Dr. Ömer Özkan: Asiye'nin normal yaşamına dönmesi 1 yılı bulabilir

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Akdeniz Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Estetik, Plastik, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Ömer Özkan: 'Asiye'nin normal yaşamına dönmesi 1 yılı bulabilir' - Son Dakika


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