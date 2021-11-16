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Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız - Son Dakika

Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız

16.11.2021 11:28

Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Tayar, en az 2 saat kullanılan maskeleri inceledi. Aynı maskeyi 1 hafta kullanan vatandaşlara uyarıda bulunan Tayar, "2 saat kullanılan maskenin her tarafı bakteriydi. Bir hafta kullanılması çok yanlış" açıklamalarında bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle maskeler hayatımızın değişilmez bir parçası haline geldi. Ancak bazı vatandaşlar virüsten korunmak adına taktıkları maskeleri daha uzun süre kullanarak işlevsiz hale getiriyor. Hem bu duruma dikkat çekmek hem de maskenin uzun süreli kullanımının zararlarını ortaya koymak adına önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

"SAAT BAŞI DEĞİŞTİRİN"

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, laboratuvarında insanların 2 saatten fazla kullandığı maskeleri inceleyip çıkan zararlı bakterileri laboratuvar ortamında göstererek, maskelerin saatte 1 değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Profesör, 2 saatten fazla kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğüm manzara korkunç

"CEBİMİZDE HİÇBİR ŞEY OLMAZ GİBİ DAVRANIYORUZ"

Maskeleri 1 hafta kullanan insanların olduğunu ifade eden Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, "Eğitimin başladığı havaların soğuduğu bu süreçte tekrar tedbirleri hatırlatmak istiyorum. Bunlardan birincisi maske, yalnız maskelerde dikkat edilmesi gereken bir özellik var elimizde ve cebimizde maskelerle sanki hiç bir şey olmayacakmışız gibi davranıyoruz. Oysa maskelerin özelliklerine tekrar bakmamız ve ömrünün en fazla 2 saat olduğunu unutmamız gerekiyor" dedi.

Profesör, 2 saatten fazla kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğüm manzara korkunç

"1 HAFTA KULLANILDIĞINI GÖRDÜM"

Açıklamalarına devam eden Tayar, "Ben bir çok arkadaşımda ve yakınımda bu maskelerin 1 hafta kullanıldığını görüyorum. Bu maskeler bu şekilde kullanılınca bir çok hastalık için iyi bir taşıyıcı haline geliyor. Maskelerin bir tıbbi atık olduğunu unutmamız gerekiyor. Maskeleri kuralına göre takıyoruz. Maskeyi taktıktan sonra önüne çok fazla elle temas etmiyoruz ve 2 saat sonrada maskeleri mutlaka değiştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Profesör, 2 saatten fazla kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğüm manzara korkunç
Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız

Uludağ Üniversitesi, Mustafa Tayar, Veteriner, Bursa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız - Son Dakika


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