Üye Girişi
Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul: "Öğrenciler tatili tatil gibi geçirmeli" - Son Dakika

Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul: "Öğrenciler tatili tatil gibi geçirmeli"

21.01.2022 11:33

Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul: "Öğrenciler tatili tatil gibi geçirmeli" "Sömestr tatilinde çocuklar kaliteli zaman geçirmeli" Acıbadem Kayseri Hastanesi Psikoloğu Sevim Buzkan Ertuğrul, sömestr tatili ile ilgili yaptığı açıklamasında, çocukların eksikliklerinin tatilden sonra...

Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul: "Öğrenciler tatili tatil gibi geçirmeli"

"Sömestr tatilinde çocuklar kaliteli zaman geçirmeli"

KAYSERİ - Acıbadem Kayseri Hastanesi Psikoloğu Sevim Buzkan Ertuğrul, sömestr tatili ile ilgili yaptığı açıklamasında, çocukların eksikliklerinin tatilden sonra konuşulması gerektiğini belirterek, "Öğrenciler tatili tatil gibi geçirmeli" dedi.

Tatilin çocuklar için şarj olma dönemi olduğunu söyleyen Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul, özellikle ilk okul dönemindeki çocukların anne babalarını uyararak, "Ara tatili, tatil gibi değerlendirmek çok önemli. Ancak bazı veliler, bunu çok tatil olarak görmüyorlar. Mutlaka eksikleri gidersin, eksikleri gidermek için ders çalışsın gibi düşünüyorlar. Bu dönemde çocukların dersleriyle ilgili eksikliklerinin ne olduğu mutlaka ki düşünülebilir, neler yapılması gerektiğini planlanabilir ama eksikleri tamamlamak için tatil dönemini seçmemek gerekiyor. Eksiklerin üzerinde durulacak zaman, 2 haftadan sonraki okulun başladığı zaman ve buna yönelik bir plan yapılabilir. Elbette eksiklerin giderilmesi önemli ancak bunu, tatil sürecinde yapmamakta fayda var. çocuğun bu süreci rahatlama, sevdiği şeylerle daha çok uğraşarak eğlenme süreci olarak yaşaması gerekiyor. Tatil döneminde anne babalarla kuracağı bağı güçlendirecek kaliteli zaman geçirmeye yönelik aktiviteler planlanmalı. Çocuğun sevdiği spor, sanat gibi aktiviteleri birlikte yapmak gerekir."

Ayrıca lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan öğrencileri ara tatil döneminde de çalışmak durumunda kaldıklarını belirten Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul, zor bir süreçten geçen bu öğrencilerin, ara tatilde mutlaka birkaç günde olsa tatil yapmalarının deşarj olmak açısından kendilerine iyi geleceğini vurguladı.

"Tatil, tatil gibi olmalı"

Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul, ailelerin çocuklarıyla birlikte aktiviteler yaparak kaliteli zaman geçirebileceklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Tatil döneminde çocukların kendilerine zaman ayırmasına müsaade etmeyen bir ebeveyn tutumunun olması çocuğun bireyselliğine saygı duyulmadığını ve çocuğa önemsenmediğini hissettirebilir. Bu zorlayıcı tutum 2. Döneme daha problemli başlamalarına sebep olabilir. Hem akademik hem de psikolojik problemlerin ortaya çıkmasını tetikler. O yüzden 2 haftalık sürede tatil yapmalarına izin vermek, çocukların psikolojisi açısından da oldukça önemli. Tatil, tatil gibi olmalı. Kaliteli zamandan kastettiğimiz ise annenin, babanın varsa kardeşlerin de dahil olduğu aktiviteler. Örneğin televizyon izlemek çok kaliteli zaman değildir ama beraber oyunlar oynamak, dışarıda yürüyüş yapmak, spor yapmak gibi aktiviteler herkesin işin içinde bulunduğu ve kaliteyi de arttıran türden aktivitelerdir. O yüzden herkesin bir arada olacağı aktiviteler tercih edilirse, kaliteli zaman da geçirilmiş olur."

"Tatilde kalabalık mekanlardan uzak durun"

Sevim Buzkan Ertuğrul, omicron varyantının hızla yayıldığı bir sürece denk gelen ara tatilde, farklı bir mekana gezi planlanıyorsa, mutlaka maske-mesafe-hijyen kurallarına dikkat edilen mekanların tercih edilmesi gerektiğini belirterek, "Maalesef, Covid-19'un yeni varyantı omicron çok hızla yayılıyor. O nedenle tatile gitmeyi planlayan ailelerin ilk dikkat edeceği nokta, yine çok kalabalık ortamlardan uzak durulması ve önlemlere dikkat edilmesi geliyor. Aileden birinin hastalanması diğer aile üyelerini riske edebileceği gibi, çocuk için tatil planlarının suya düşmesi ve hayal kırıklığı yaşamasına yol açar" ifadelerini kullandı.

Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul: Öğrenciler tatili tatil gibi geçirmeli
Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul: Öğrenciler tatili tatil gibi geçirmeli
Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul: Öğrenciler tatili tatil gibi geçirmeli

YORUMLAR
500

Kayseri, Tatil, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul: 'Öğrenciler tatili tatil gibi geçirmeli' - Son Dakika


Meral Akşener, 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'le fotoğrafını paylaştı Meral Akşener, 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'le fotoğrafını paylaştı         
15:33
Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar         
15:03
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak         
12:07
Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti         
11:16
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06
Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı         
18:54
Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı! Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!         
18:42
Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41

Son Dakika Haberleri
15:02 Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar
15:18 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'ya saldıracağız' demedik
15:18 Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!
15:09 Ulus Pazarı, Bulgar PCR zorunluluğu sonrası boş kaldı
14:39 Hemşire Ömür'ü öldüren saldırgan 2009'da eniştesini vurmuş, 10 yıl hapis yatmış
14:38 Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur
14:34 Burak Elmas'tan gündem olacak itiraf! Fatih Terim'le ayrılık konuşmasını nasıl yaptığını anlattı
14:30 Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!
14:28 Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek
14:27 Araştırma sonuçları ortaya çıkardı: Sıkılmak sadist davranışları tetikliyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 15:40:58. #1.12#
SON DAKİKA: Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul: "Öğrenciler tatili tatil gibi geçirmeli" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement