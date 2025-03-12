Ramazan'da Bilinçli Beslenme Önerileri

Uzmanından Ramazan ayı tavsiyesi: "İnanılmaz bir fırsat"

BOLU - Ramazan ayında aşırı yemek tüketimi kilo artışına neden olurken, iftar ve sahurda bilinçli beslenmek büyük önem taşıyor. Vatandaşları uyaran uzman diyetisyen, doğru besin tercihleriyle bu ayın kilo vermek için büyük bir fırsat olabileceğini vurguladı.

Uzman diyetisyen Kübra Dağ, iftar ve sahurda dengeli beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Fazla yemek tüketiminin kilo artışına neden olduğunu belirten Dağ, Ramazan'ın bilinçli beslenildiğinde kilo vermek için bir fırsat olduğunu vurguladı. İftarda ana yemek ve tatlının aralıklarla yenmesi gerektiğini dile getiren Kübra Dağ, "Ramazan aylarında vatandaşlarda kilo artışı başladı. Bunun en büyük sebeplerinden birisi, iftarda yenilen yemeğin, tatlının ve pidenin çok abartılması. Ramazan aylarında özellikle orucu, çorba ve salatayla açtıktan 10 dakika sonra ana yemeğe geçilmesini istiyoruz. Ana yemeğin çok abartılmaması, tatlının yemekten 2 saat sonra yenmesini istiyoruz. Kilo vermek isteyenler tatlı yerine meyve ve süt tercih edebilir" dedi.

"İnsanlar, çok yemek yenildiğinde acıkılmayacağını düşünüyor"

Sahurda kaliteli proteinlerle çok yemek yemeden de oruç tutulabileceğini söyleyen Dağ, "Sahurdaki beslenme de çok önemlidir. İnsanlar, çok yemek yenildiğinde acıkılmayacağını düşünüyor. Oysaki yenen besinin içeriği önemlidir. Kaliteli protein ve kaliteli yağ alımı, yine gün içerisinde acıkmanın önüne geçecektir. Avokado, kuru yemişler, süt, yoğurt tüketimi, kaliteli proteinler insanlara çok daha yardımcı olacaktır ve kan şekerini düzenleyecektir" ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayı inanılmaz bir fırsattır"

Ramazan ayının kilo vermek isteyenler için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen uzman diyetisyen Dağ, "Ramazan ayı inanılmaz bir fırsattır. Özellikle son zamanlarda IF diyetlerinin çok fazla uygulanması içinde bir fırsattır. Ramazan ayındaki içerik çok önemlidir. Alınan kaloriyi aşılmadığı takdirde iki öğünde çok ciddi kilolar verilebilir. Karbonhidratı kesinlikle önermiyorum. Özellikle makarna ve pide tüketimini sahurda çok fazla önermiyorum" diye konuştu.