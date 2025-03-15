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Sağlık

Ramazan'da Süper Besinler

Diyetisyen Büşra Nur Enez Baş, Ramazan'da kinoa, chia ve keten tohumu gibi süper besinlerin faydalarını vurguladı.

15.03.2025 12:19
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Ramazan'da 'süper besinler' rahatlatıyor

Diyetisyen Büşra Nur Enez Baş: "Süper besinlerin fazlaca sağlıklı faydaları bulunmakta"

"Süper besinler hem sahurda hem de iftarda tercih edilebilir"

KAYSERİ - Acıbadem Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Büşra Nur Enez Baş, süper besinler olarak adlandırılan kinoa, amarant, chia ve keten tohumunun sağlıklı birçok faydası olduğunu belirterek, "Süper besinler hem sahurda hem de iftarda tercih edilebilir. Kilo kontrolü sağlar, bağışıklık sistemini destekler ve kabızlık sorunlarını önler" dedi.

Süper besinlerin protein, yüksek lif ve Omega-3 gibi birçok açıdan zenginliği bulunduğunu söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Nur Enez Baş, "Süper besinler dediğimiz aslında kinoa, amarant, chia ve keten tohumu gibi besinlere verilen genel bir isimdir. Bunların faydaları da antioksidan, antik kanser, antidiyabetik ve anti hipertansif gibi etki göstermeleridir. Çok sağlıklı ve faydalı oldukları için adlandırılıyor zaten" diye konuştu.

Büşra Nur Enez Baş, bu besinlerin öncelikle protein içeriği açısından güçlü bir bitkisel protein kaynağı olduğunu ve bu yüzden vejeteryan ve vegan beslenmesinde de alternatif olarak tercih edildiğini belirten Diyetisyen Enez Baş glisemik indeksleri düşük olduğu için diyabetik hastalar için de iyi bir alternatif olduğunu vurguladı.

"Kilo kontrolüne de faydası var"

Yine bu besinlerin yüksek miktarda lif içerdiğine dikkat çeken Diyetisyen Enez Baş, "Bu nedenle de hem bağırsak sağlığını destekliyor hem de uzun süre tok kalmamıza sebep oluyorlar. Bu açıdan da kilo kontrolü yapmamıza yardımcı oluyorlar. Omega-3 açısından zenginler. Bu sayede de kolesterol seviyelerimizi iyileştiriyorlar. Bağışıklığımızı düzenliyorlar. Bu gibi sağlıklı faydaları da bulunmaktadır. Aynı zamanda vitamin ve mineraller açısından da zenginler. O yüzden de yine bağışıklığımızı güçlenmesi için elimizde bir avantaj olarak bulunuyorlar" dedi.

"İftarda tatlı yerine bu gıdaları seçin"

Hem sahurda hem de iftarda süper besinlerin tüketilmesini tavsiye eden Diyetisyen Enez Baş, "Bu süper besinleri özellikleri Ramazan'da hem sahurlarımızda hem iftarlarımızda tercih edebiliriz. Sahur sofralarımızda bu besinleri yoğurt ya da sütle beraber karıştırıp, özellikle chia ve keten tohumunu ya da kinoayı sütle yoğurtla karıştırıp, içerisine meyveler kuruyemişler ekleyip daha sağlıklı ve renkli bir sahur kasesi elde etmiş olabiliriz. Bu besinleri iftarda ise çorbalarımızın içerisinde bazılarını pilav olarak ya da haşlayıp salatalarımızın içine ekleme şeklinde tercih edebiliriz. ya da bazılarından iftar sonrası sağlıklı ve tatlı alternatifi oluşturabiliriz" diye konuştu.

Büşra Nur Enez Baş, örnek olarak da iftarda fazla şerbetli tatlı yerine, bu besinlerden tüketmenin daha sağlıklı bir tatlı alternatifi oluşturabileceğini ve kalori alımı sınırlayacağını ifade etti.

Sahurda bu besinleri tüketmenin faydalarının da altını çizen Diyetisyen Enez Baş, lif içerikleri yüksek olduğu için hem kan şekeri seviyesinin gün boyunca dengeli seyretmesini sağladığını hem de uzun süre tokluk verdiğini dile getirdi. Ayrıca ramazan ayı boyunca yaşanabilecek kabızlık sorununun engelleyebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Diyetisyen, Sağlık, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ramazan'da Süper Besinler - Son Dakika

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