Robotik Cerrahi ile Kanseri Yendi - Son Dakika
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Sağlık

Robotik Cerrahi ile Kanseri Yendi

02.08.2025 12:59
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Ankara'da mide kanseri olan Tayar Yılmaz, robotik cerrahi ile tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

ANKARA'da mide kanserine yakalanan güvenlik görevlisi Tayar Yılmaz (49), robotik cerrahi yöntemi ile yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Yılmaz, operasyondan 6 saat sonra ayağa kalkarak, yürümeye başladı.

Güvenlik görevlisi Tayar Yılmaz, mart ayında karın ağrısı, halsizlik ve iştahsızlık şikayetleriyle hastaneye başvurdu. İlk tetkiklerde kansızlık saptanan Yılmaz, ileri değerlendirmeye alındı ve sonucunda mide iç yüzeyinde yaklaşık 4 santimetrelik lezyon tespit edilerek mide kanseri tanısı aldı. Yılmaz, Bilkent Şehir Hastanesi'nde robotik cerrahi yöntemi ile yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Başarılı bir robotik ameliyatla kanserli dokulardan tamamen arındırılan Tayar Yılmaz, ameliyattan 6 saat sonra ayağa kalkarak yürümeye başlarken, kısa süre sonra taburcu edilecek.

'SÜRECİ 3 SAAT SÜREN OPERASYON İLE TAMAMLADIK'

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Prof. Dr. Tolga Dinç, Tayar Yılmaz'ın mide kanseri tanısı almasından sonra vücutta başka bir yerine sıçrama ihtimali üzerinde durdukların, ardından da ameliyat edilebilir erken evre teşhisi koyduklarını belirterek, "Hastamız, kondisyonun iyi olması sebebiyle robotik cerrahiye aday, uygun bir hastaydı. Rutin tetkiklerimizi uyguladık. Robotik cerrahi uygulayacağımız için gerekli konsültasyonları yaptık. Sonrasında hastamızın cerrahiye uygun olduğunu gördükten sonra ameliyata sabahın erken saatlerinde başladık. 3 saat süren bir ameliyatla tamamladık süreci. Operasyon sonrasında hastamız rahatlıkla uyandı. Hemen ameliyat sonrası 6'ncı saatinde hastayı kaldırıp yürüttük. Sonrasında servise aldık. Ameliyat sonrası 1'inci günde sıvı gıdalarla rejimine başladık. Daha sonra 3'üncü günde tamamen normal diyetle beslemeye başladık" dedi.

'HASTA DAHA HIZLI İYİLEŞİYOR'

Robotik cerrahiyi tıbbın teknoloji ile buluşması olarak adlandıran Prof. Dr. Dinç, "Yeni bir teknoloji. Hastaya daha az kesiler yaparak, daha küçük kesilerden ameliyat yapma ortamı doğmuştur. 3D teknolojisi ile görüntüleyerek, daha büyük büyütme yapıyoruz. Hastada görsel olarak daha az iz kalıyor, daha hızlı iyileşiyor. Daha az komplikasyonlar ortaya çıkıyor. ve hasta, çok daha çabuk sosyal hayatına, iş yaşamına, toplum yaşamına dönebiliyor. Biz özellikle robotik cerrahiyi kanser cerrahisinde kullanıyoruz. Hastada büyük kesiler olmadığı için, kesiye bağlı komplikasyonlar, kesiye bağlı ağrılar söz konusu olmadığı için hasta, ameliyat sonrası dönemde çok konforlu bir süreç geçiriyor" diye konuştu.

'HİÇ AMELİYAT OLMAMIŞ GİBİ İYİYİM'

Operasyondan 6 saat sonra ayağa kalkan Tayar Yılmaz ise kansızlık şikayeti ile sevk edildiği Bilkent Şehir Hastanesi'nde robotik cerrahi ile mide kanseri ameliyatı olduğunu söyleyerek, "Hiç hissetmedim o robotu. Herkese tavsiye ediyorum. Hiç korkmasın, tedirgin olmasın insanlar. Şimdi hiç ameliyat olmamışım gibi çok iyiyim" dedi.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Robotik Cerrahi ile Kanseri Yendi - Son Dakika

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