Rusya'da Bağırsak Problemiyle Mücadele Eden Hasta Türkiye'de Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
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Sağlık

Rusya'da Bağırsak Problemiyle Mücadele Eden Hasta Türkiye'de Sağlığına Kavuştu

Rusya\'da Bağırsak Problemiyle Mücadele Eden Hasta Türkiye\'de Sağlığına Kavuştu

Rusya'da 20 yıldır bağırsak problemleriyle mücadele eden bir hasta, Kahramanmaraş'taki tedavi sonrasında sağlığına kavuştu. Marina Razetinova, Türkiye'ye gelerek Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu tarafından tedavi edildi ve rahatsızlıklarından kurtuldu. Hastanenin gastroenteroloji cerrahi kliniği, Türkiye'deki büyük merkezlerden biri olma yolunda hızla ilerliyor.

10.06.2024 12:02
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Rusya'da yaklaşık 20 yıldır bağırsak problemleriyle mücadele eden 45 yaşındaki hasta, Kahramanmaraş'taki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi'nde yaşayan Marina Razetinova, yaklaşık 20 yıl önce mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklar yaşamaya başladı.

Razetinova, ülkesindeki tedavilerden sonuç alamayınca yakınlarının tavsiyesiyle Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu'nun hastalıkla ilgili sosyal medyada yayınladığı videoları izledi.

Daha sonra Muhammedoğlu ile iletişime geçen Razetinova, Türkiye'ye gelerek Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu ve ekibi tarafından yapılan tetkik ve kontrollerde Razetinova'ya "Doligomegakolon" (kalın bağırsağın uzaması ve genişlemesi) tanısı konuldu.

Endoskopik ve radyolojik görüntüleme ardından tedavi edilen Razetinova, yaşadığı rahatsızlıklardan kurtuldu. Taburcu edilen Razetinova, 2 ay sonra kontrolleri için Türkiye'ye gelmek üzere ülkesine döndü.

Razetinova, AA muhabirine, tanıdıklarının tavsiyesi üzerine Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu ile iletişime geçerek Türkiye'ye gelmeye karar verdiğini söyledi.

Tedavi ve seyahat fikrini birleştirip hızlı bir şeklide Türkiye'ye geldiğini anlatan Razetinova, "Çocukluğumdan beri gastrit hastasıydım ve büyüdüğüm için iyi bir tedavi istedim ve bağırsaklarımla ilgili de sorunlar vardı ve bu nedenle profesyonel yardıma, muayeneye ihtiyacım vardı. Burada endoskopi, kolonoskopi yapıldı, tomografi çektirdik. Gerçekten her şeyi çok beğendim, samimi ve profesyonel bir ekip var. Buraya gelmeden önce her şeyin iyi olacağını biliyordum ama bu kadar iyi ve hızlı beklemiyordum." dedi.

"Kendini gayet iyi hissediyor 'iyi ki gelmişim' diyor"

Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu da söz konusu operasyon için iyi bir ekip ve ekipmanın şart olduğunu söyledi.

Kısa zamanda KSÜ yönetiminin tam desteğini aldıklarını belirten Muhammedoğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız endolüminal cerrahiyle birlikte ileri laparoskopik cerrahi ERCP işlemleriyle Türkiye'de bulunan üniversitelerin içerisinde en iyi sayılara ulaşan bir üniversite olacağına eminim. Artık çağımız sosyal medya çağı hastalar her yerden bize ulaşabiliyor. Yurt dışından da gelen hastalar oluyor. Sibirya'dan gelen hastamız çocukluk döneminden bu yana olan şikayetleriyle bize başvurdu. Hastayı detaylı değerlendirdik, gerekli işlemlerini yaptık ve poliklinik kontrolü önerisinde bulunduk. Kendini gayet iyi hissediyor 'iyi ki gelmişim' diyor. Umarım bundan sonra gelen hastalar da aynı şekilde sağlığına kavuşarak taburcu edilecek."

"Oldukça deneyimli bir isim"

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde son yıllarda ciddi gelişmeler yaşandığını, bunlardan birinin de gastroenteroloji cerrahi kliniği olduğunu ifade etti.

Söz konusu hastalıkla mücadele eden hastalara uygulanan tedavi yönteminin dünyada çok az sağlık merkezlerinde gerçekleştirildiğini vurgulayan Yasım, "Bahtiyar hoca gastroenterolojik cerrahide oldukça deneyimli bir isim ve pek çok tecrübesi var. Buraya geldikten sonra hızla ameliyatlarını yapmaya başladı. Bu hastamız gibi yurt içi ve dışından gelen pek çok hasta var. Hocamız endoskopik ve laparoskopik işlemleri çok fazla yapıyor." diye konuştu.

Rektör Yasım, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği'nin Türkiye'deki büyük merkezlerden birisi olma yolunda hızla ilerlediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Rusya'da Bağırsak Problemiyle Mücadele Eden Hasta Türkiye'de Sağlığına Kavuştu - Son Dakika

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