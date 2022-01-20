Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Korona verilerine ve aşılama çalışmalarına ilişkin son gelişmeleri aktaran Koca, yeni bir gelişmeyi de aktardı.
Bakan Koca, Covid-19'a karşı aşılama çalışmalarındaki son duruma ilişkin soruya, "2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz TURKOVAC aşısı çalışmasını başlatacağız. Hastadaki antikor değişimini gözlemleyeceğiz. Pazartesi günü başlayacak çalışma. Etik kurul çalışmasını tamamladı, izin verdi. Çalışma ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak" dedi.
Bakan Koca, geçtiğimiz ay sonunda şehir hastanelerinde TURKOVAC aşısı yapılabileceğini duyurmuştu. İsteyen vatandaşlar hatırlatma dozu olarak Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız sisteminden TURKOVAC aşısı için randevu alabiliyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Sağlık › Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada ilk! BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız - Son Dakika