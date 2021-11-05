Üye Girişi
Sağlık çalışanları kapı kapı dolaşarak aşı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Sağlık çalışanları kapı kapı dolaşarak aşı çalışmalarını sürdürüyor

05.11.2021 09:55

Sağlık çalışanları kapı kapı dolaşarak aşı çalışmalarını sürdürüyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde soğukların başlamasına rağmen aşı ekipleri korona virüs aşı oranının yükseltilmesi için kapı kapı dolaşarak vatandaşları aşılıyor.

Sağlık çalışanları kapı kapı dolaşarak aşı çalışmalarını sürdürüyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde soğukların başlamasına rağmen aşı ekipleri korona virüs aşı oranının yükseltilmesi için kapı kapı dolaşarak vatandaşları aşılıyor.

Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki aşılama ekipleri, kent merkezinin yanı sıra mahallelerde aşılama yaparak korona virüs salgınının kontrol altına alınması ve vatandaşların bağışıklık kazanmaları için yoğun çaba harcıyor. Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Pınar Küçükçayır, ikinci doz aşılama sürecinde yüzde 65'e ulaştıklarını ve aşı ekiplerinin her gün havaların soğuk ve yağışlı olmasına aldırmadan vatandaşların aşılanması için köylerde, aşı çadırlarında, mahallelerde ve ilçe merkezindeki yol güzergahında bulunan ambulansta çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Soğuk havalara rağmen aşı ekipleri olarak tüm evleri tek tek gezerek vatandaşları aşıladıklarını belirten Pınar Küçükçayır, "Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak ilçe merkezi ve köylerdeki tüm evleri tek tek geziyoruz. Aşı zamanı gelmesine rağmen aşılarını yaptırmamış vatandaşlara aşılarını ulaştırıyoruz. Tatvan ilçesi olarak şu anda yüzde 65 oranına ulaşmış durumdayız. Ama toplumsal bağışıklık için yüzde 75'in üzerine ulaşmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın evlerine gittiğimizde, aşılarını olmalarını ve yüzde 75 üzerine çıkarmamız için bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Hastalığın ülkemizde bitmesi için ikinci doz aşılarını olmaları gerekiyor. Aşı ekipleri olarak sabah mesaimiz başlıyor ve akşama kadar yürüyoruz. Şu anda yağmur var ve soğuk havada aşılama yapmaya çalışıyoruz. Biz de sağlık çalışanları olarak zorlanıyoruz. O yüzden vatandaşların bize yardımcı olmalarını ve ikinci doz aşılarını olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Herkesin aşılarını yapması gerektiğini vurgulayan Necdet Kuşin isimli vatandaş, "Sağlık ekipleri ev ev dolaşıp aşılarımızı yapıyorlar. Biz de aşılarımızı yaptırıyoruz. İnşallah bu aşıların faydası olur. Herkesin aşılarını yapmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Aşının kötü olduğunu söyleyenlere inanmamak gerektiğini ve aşılarını yaparak hasta olmadıklarını dile getiren Safiye Ayaz ise "Sağlık personelleri mahallemize geldi ve ikinci doz aşılarımızı yaptılar. Herkes ikinci doz aşısını yapsın. Korkulacak hiçbir şey yok. Hastalıktan korunuyoruz. Hastaneye gitmiyoruz. Evimize gelip hastalığımız veya sorunlarımızı tek tek soruyorlar. Allah onlardan razı olsun. 'Aşı çok kötü' diyenler var ama öyle değil. Ben yaptığım için hasta olmadım. Bizi koruyor. Kötü bir şey olsaydı sağlık çalışanları bize yapmazdı" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanları kapı kapı dolaşarak aşı çalışmalarını sürdürüyor
Sağlık çalışanları kapı kapı dolaşarak aşı çalışmalarını sürdürüyor
Sağlık çalışanları kapı kapı dolaşarak aşı çalışmalarını sürdürüyor
Sağlık çalışanları kapı kapı dolaşarak aşı çalışmalarını sürdürüyor

COVIRAN Bereket, Hisarcık, Bitlis, Tatvan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlık çalışanları kapı kapı dolaşarak aşı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu 09:49 Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu Aşı karşıtları tarafından Dayatmasız Yaşam Partisi'ni kuruluyor 09:31 Aşı karşıtları tarafından Dayatmasız Yaşam Partisi'ni kuruluyor Mert Hakan'dan, İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı'na mesaj 09:25 Mert Hakan'dan, İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı'na mesaj
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler 09:04 Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Çavuşoğlu, Erdoğan'ın tercümanına yapılan eleştirilere kızdı: Biden'ın tercümanı bir Türk, o güveniyor da biz niye güvenmiyoruz 08:35 Çavuşoğlu, Erdoğan'ın tercümanına yapılan eleştirilere kızdı: Biden'ın tercümanı bir Türk, o güveniyor da biz niye güvenmiyoruz AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı 08:07 AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı
1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti 00:35 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı 21:27 Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı

Son Dakika Haberleri
09:51 Nusret Gökçe yeni mekanı için saatlik 12 sterlin ödeyeceği şef arıyor
09:32 İstanbul, Ankara, İzmir günlük hava durumu
09:31 Aşı karşıtları tarafından Dayatmasız Yaşam Partisi'ni kuruluyor
09:28 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı
09:24 Mert Hakan'dan, İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı'na mesaj
09:08 Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası
09:04 Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler
09:00 Galatasaray'da sinirler gerildi! Diagne'yi kimse tutamadı
08:35 Çavuşoğlu, Erdoğan'ın tercümanına yapılan eleştirilere kızdı: Biden'ın tercümanı bir Türk, o güveniyor da biz niye güvenmiyoruz
08:34 Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir
Nusret Gökçe yeni mekanı için saatlik 12 sterlin ödeyeceği şef arıyor Nusret Gökçe yeni mekanı için saatlik 12 sterlin ödeyeceği şef arıyor         
09:51
İstanbul, Ankara, İzmir günlük hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir günlük hava durumu         
09:32
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası         
09:09
Galatasaray'da sinirler gerildi! Diagne'yi kimse tutamadı Galatasaray'da sinirler gerildi! Diagne'yi kimse tutamadı         
09:00
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı         
00:37
Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir         
23:52
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu         
20:16
İki yaban keçisini kaçak avlayan avcıya 122 bin 224 lira ceza İki yaban keçisini kaçak avlayan avcıya 122 bin 224 lira ceza         
18:49
Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü         
17:46
Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi         
17:09
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 10:03:20. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık çalışanları kapı kapı dolaşarak aşı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement