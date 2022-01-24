Üye Girişi
Sağlık görevlisinin sırtında taşıdığı kadından teşekkür - Son Dakika

Sağlık görevlisinin sırtında taşıdığı kadından teşekkür

24.01.2022 15:10

Sağlık görevlisinin sırtında taşıdığı kadından teşekkür Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medyasından paylaştığı kadın konuştu Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sağlık görevlisi tarafından sırtta taşınan kadın ekiplere teşekkür etti.

Sağlık görevlisinin sırtında taşıdığı kadından teşekkür

Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medyasından paylaştığı kadın konuştu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sağlık görevlisi tarafından sırtta taşınan kadın ekiplere teşekkür etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyasından paylaştığı kadın, konuştu.

Birkaç gün önce Gölbaşı ilçesinin Harmanlı beldesinde yaşayan tansiyon hastası 87 yaşındaki Fatma Üzdiyen, rahatsızlanmış ve sağlık ekiplerinden yardım istemişti.

Kar ve buzlanma nedeniyle güçlükle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma Üzdiyen'in bulunduğu evin sokağa ambulans kar nedeniyle girememiş ve Üzdiyen sağlık görevlisi Emrah Takımsu'nun sırtında taşınarak ambulansa kadar getirilmişti. Yaklaşık 200 metre kadar yarım metre yüksekliğindeki karda hastayı sırtında taşıyan Emrah Takımsu, hastayı ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına almıştı.

Fatma Üzdiyen'in sırtında taşınma anlarına ait görüntüleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Sağlık Bakanı Koca yapmış olduğu paylaşımda, "Adıyaman, Gölbaşı. Ambulans, 87 yaşındaki Fatma hanımın yaşadığı sokağa geldiğinde ilerleyemedi. Evdeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırma kararı alındı. Hasta karda sedye ile taşınamayınca bir arkadaşımız Fatma hanımı sırtına alarak ambulansa taşıdı" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medya hesabında paylaştığı Fatma Üzdiyen ise sağlık ekiplerine teşekkür ederek, "Sağlık görevlilerimizden Allah razı olsun gelip götürdüler beni. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Sağlık görevlisinin sırtında taşıdığı kadından teşekkür
Sağlık görevlisinin sırtında taşıdığı kadından teşekkür
Sağlık görevlisinin sırtında taşıdığı kadından teşekkür

YORUMLAR
500

Fahrettin Koca, Adıyaman, Harmanlı, Medya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlık görevlisinin sırtında taşıdığı kadından teşekkür - Son Dakika


Yok böyle şans! ABD'de bir kadın 3 milyon dolarlık piyango ödülünü spam klasöründe buldu Yok böyle şans! ABD'de bir kadın 3 milyon dolarlık piyango ödülünü spam klasöründe buldu         
15:13
Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu! Tahliyesini talep etti Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu! Tahliyesini talep etti         
15:10
Kılıçdaroğlu, enerji kesintisi kararına tepki gösterdi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı Kılıçdaroğlu, enerji kesintisi kararına tepki gösterdi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı         
14:59
AFAD'dan kritik uyarı geldi! Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın! AFAD'dan kritik uyarı geldi! Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!         
14:54
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu         
12:00
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi         
11:29
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27

Son Dakika Haberleri
15:12 Yok böyle şans! ABD'de bir kadın 3 milyon dolarlık piyango ödülünü spam klasöründe buldu
15:11 Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek
15:10 Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu! Tahliyesini talep etti
15:06 Mustafa Sarıgül'ün partisinde 'tokat' krizi büyüdü: Karakolluk oldular
14:58 Kılıçdaroğlu, enerji kesintisi kararına tepki gösterdi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı
14:54 AFAD'dan kritik uyarı geldi! Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
14:53 Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor
14:50 2018 seçimlerini bilen şirketin son anketi! Rakamlar liderleri kara kara düşündürecek
14:44 AK Parti ilk kez 30'un altında! Cumhur, Millet'ten yarım puan geride
14:26 HDP'li Semra Güzel hakkındaki yeni fezleke! Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkmıştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 15:18:22. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlık görevlisinin sırtında taşıdığı kadından teşekkür - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement